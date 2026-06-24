Schira: “Stallo tra Allegri e il Milan e tra 15 giorni si va in ritiro”

Il giornalista a Radio Crc: "Allegri non vuole restare troppo a bagnomaria e ha dato mandato ai suoi rappresentati di sbloccare la trattativa con i rossoneri per la risoluzione. Il Milan la tira per le lunghe, perché non c’è una dirigenza attualmente".

A Radio Crc è intervenuto il giornalista Nicolò Schira, che ha parlato della firma di Max Allegri con il Napoli e i ritardi che si stanno verificando a causa della buonuscita non ancora concessa dal Milan.

Schira: “La firma di Allegri col Napoli dipende dal Milan”

“La trattativa tra Allegri e il Milan è in una fase di stallo e tra 15 giorni si va in ritiro. L’ex tecnico livornese non vuole restare troppo a bagnomaria e ha dato mandato ai suoi rappresentati di sbloccare la trattativa con i rossoneri per la risoluzione. Il Milan dal canto suo l’ha tirato troppo per le lunghe a causa anche della situazione dirigenziale dove non c’è una dirigenza attualmente. Alla fine la trattativa si sbloccherà perché è di convenienza di tutti. Fosse per Massimiliano Allegri, anche domani mattina firmerebbe. Ora dipende se il Milan concederà la risoluzione, dando a tutte le spettanze di questa stagione e i benefit presenti nel contratto anche agli uomini del suo staff“.

In merito al contratto del tecnico con il Napoli, Schira ha spiegato: “Quando parliamo del contratto di Massimiliano Allegri, facciamo riferimento solo a lui. Non dobbiamo dimenticarci però che ci sono tutta una serie di collaboratori nel suo staff che devono essere salutati, liquidati e liberati con quello che gli spetta ed è lì che si gioca la partita ora. Dopodiché, alcuni collaboratori seguiranno Allegri anche nella sua esperienza al Napoli mentre altri no, ma è un discorso che Allegri fa a prescindere da chi lavorerà con lui alla corte di De Laurentiis“.