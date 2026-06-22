Il nuovo Milan con il “modello Liverpool”, Cardinale in prima linea

Il nuovo Milan sta pian piano prendendo forma, seguendo il “modello Liverpool”. Il Corriere della Sera spiega che Gerry Cardinale sarà in prima linea e dietro di lui, una struttura che lavorerà in squadra. Vedremo se funzionerà a riportare i rossoneri tra le prime quattro in classifica la prossima stagione.

Il nuovo assetto del Milan

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:

Massimo Calvelli come ad, Amorim allenatore, più un gruppo di lavoro per l’area sportiva dove Hendrik Almstadt sarà il director of player trading, il responsabile degli affari di mercato. Per quanto riguarda l’area sportiva, non ci sarà una figura unica, ma viene costituito un gruppo di lavoro che, nelle intenzioni del patron, si rifà al modello allargato del Liverpool, dove ognuno si occupa del proprio ambito senza sconfinare in quello degli altri, portando le competenze specifiche al servizio del club.

Ad Almstadt si deve l’acquisto azzeccatissimo di Reijnders. Bobby Gardiner, director of football intelligence, che cura già dal 2018 dati e statistiche per il reclutamento. Nell’area sportiva è confermato anche Jovan Kirovski, molto vicino a Ibrahimovic, che continuerà ad occuparsi della crescita dei nuovi talenti. Oltre a lui confermati anche Vincenzo Vergine responsabile del vivaio e Donato Lomonte capo scout.