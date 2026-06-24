Allegri-Milan, non è cambiato niente. Il Milan la buonuscita non vuole pagarla

Sportitalia: "A casa Milan non vorrebbero pagare la buonuscita. Il motivo per cui, al 24 di giugno, Allegri non è andato al Napoli, è questo. Il Napoli non ha l'allenatore"

Tra un attacco e l’altro, Francesco Letizia di Sportitalia ha cercato di fare chiarezza sulla situazione che lega ancora Massimiliano Allegri al Milan. Ecco le sue parole.

Allegri-Milan, resta il nodo buonuscita

Nel corso della sua invettiva contro il calcio italiano, dove ha tenuto a sottolineare come non solo il Milan sia in grande ritardo, ma anche la Juventus, l’Inter e il Napoli, si riescono a estrapolare alcune informazioni utili:

“Il momento dell’ultimo anno del Milan è di grossa responsabilità di Massimiliano Allegri, che un anno fa proponevamo al Milan come l’unica soluzione. Non è stato così. Oggi Allegri vuole andare al Napoli ma è sotto contratto col Milan e vorrebbe la buonuscita, e dopo che hai perso il posto in Champions e hai fatto perdere 60 milioni, vuoi pure la buonuscita? Giustamente a casa Milan vogliono solo la risoluzione del contratto. Se al 24 di giugno Allegri non è al Napoli, è per questo.”

Il ritardo di Inter e Juve