Allegri-Milan, non è cambiato niente. Il Milan la buonuscita non vuole pagarla
Sportitalia: "A casa Milan non vorrebbero pagare la buonuscita. Il motivo per cui, al 24 di giugno, Allegri non è andato al Napoli, è questo. Il Napoli non ha l'allenatore"
Tra un attacco e l’altro, Francesco Letizia di Sportitalia ha cercato di fare chiarezza sulla situazione che lega ancora Massimiliano Allegri al Milan. Ecco le sue parole.
Allegri-Milan, resta il nodo buonuscita
Nel corso della sua invettiva contro il calcio italiano, dove ha tenuto a sottolineare come non solo il Milan sia in grande ritardo, ma anche la Juventus, l’Inter e il Napoli, si riescono a estrapolare alcune informazioni utili:
“Il momento dell’ultimo anno del Milan è di grossa responsabilità di Massimiliano Allegri, che un anno fa proponevamo al Milan come l’unica soluzione. Non è stato così. Oggi Allegri vuole andare al Napoli ma è sotto contratto col Milan e vorrebbe la buonuscita, e dopo che hai perso il posto in Champions e hai fatto perdere 60 milioni, vuoi pure la buonuscita? Giustamente a casa Milan vogliono solo la risoluzione del contratto. Se al 24 di giugno Allegri non è al Napoli, è per questo.”
𝐋𝐞𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚: “𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐢𝐧 𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐨? 𝐒𝐢, 𝐦𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫, 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐞 𝐉𝐮𝐯𝐞…“
L’analisi di @fraletizia a Te la do io l’America sulle situazioni dei principali club di serie A⚽️#sportitalia #milan #inter #napoli #juventus pic.twitter.com/BhABb2O3KS
— Sportitalia (@tvdellosport) June 24, 2026
Il ritardo di Inter e Juve