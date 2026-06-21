Il Belgio si commuove per le lacrime del figlio di De Bruyne. Meno per la prestazione del papà
Nieuwsblad mostra il pianto del piccolino al gol di Taremi (poi annullato). Critiche alle prestazioni di Kdb e Lukaku: "hanno giocato sotto ritmo"
Il figlio di De Bruyne piange al gol dell’Iran poi annullato
C’è stato un momento di tenerezza in Belgio-Iran 0-0. È stato quando Taremi ha portato l’Iran in vantaggio prima che la rete venisse annullata per millimetrico fuorigioco. Il piccolo Mason Milian è scoppiato a piangere, consolato dalla madre Michèle Lacroix subito dopo la rete. Per fortuna del piccolo, e di tutto il Belgio, ci ha poi pensato il Var a riportare la partita sullo 0-0.
A parte il figlio di De Bruyne, in Belgio non fanno sconti alla Nazionale dopo il secondo pareggio ai Mondiali in altrettante partite. Prima l’1-1 contro l’Egitto, poi lo 0-0 contro l’Iran.
Il quotidiano on line scrive Nieuwsblad che l’Iran non ha segnato solo perché il lato b di Taremi è piuttosto pronunciato e l’attaccante si è ritrovato in fuorigioco millimetrico: aveva segnato l’1-0.
De Bruyne e Lukaku sono stati definiti sotto ritmo. In Belgio hanno rimpianto l’assenza di Doku vicino alla moglie per la nascita del loro figlio.
Le critiche a De Bruyne padre e a Lukaku
Di Lukaku scrivono:
“Il ct Rudi Garcia ha fatto una mossa a sorpresa. Nonostante avesse lasciato intendere per tutta la settimana che Lukaku non fosse pronto per partire titolare, il grande Rom è stato comunque schierato dal primo minuto. Per un attimo abbiamo spiazzato gli iraniani. Sfortunatamente, però, è subito parsi evidente che a Lukaku mancava ancora il ritmo partita in termini di intesa con i compagni. Inoltre, ha rimediato un cartellino giallo dopo soli tre minuti”.
Di De Bruyne:
“Ha faticato a trovare il ritmo giusto e gli iraniani si sono limitati a difendersi con undici uomini davanti alla propria porta”.
Nieuwsblad conclude così:
“Stava iniziando ad assomigliare sempre di più a un brutto film di serie B. Un film che non sarebbe mai arrivato nemmeno agli Universal Studios. (…) I Diavoli Rossi hanno strappato a malapena il pareggio. Nessuno in tutto il Belgio se lo aspettava. Per il momento, questa squadra non ha alcuna possibilità di vincere il girone. Persino l’eliminazione è ancora una possibilità. Contro la Nuova Zelanda sarà una partita da dentro o fuori”.