Il Barcellona vuole Harry Kane al posto di Lewandowski

Il Daily Mail e Sky Sport Uk scrivono che i discorsi saranno rimandati alla fine dei Mondiali e che l'attaccante inglese è felice al Bayern Monaco, nonostante gli resti solo un anno di contratto.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Barcellona è in contatto con l’entourage di Harry Kane per capire la fattibilità di un possibile trasferimento in estate. I blaugrana dovranno sostituire Robert Lewandowski (vicino alla firma con i Chicago Fire, in Mls) e nella lista ci sarebbe anche Dusan Vlahovic a parametro zero.

Il Barcellona vuole provare a portare Kane in Spagna

Il Daily Mail specifica, però, che per ora è stato fatto solo un sondaggio; i discorsi saranno poi rimandati alla fine dei Mondiali, dove Kane è impegnato con l’Inghilterra.

L’attaccante del Bayern Monaco ha ancora un anno di contratto con il club tedesco e Sky Sport Uk ha annunciato:

Kane e la sua famiglia sono molto felici a Monaco e il suo unico focus in questo momento è sull’Inghilterra.

The LaLiga club are reportedly exploring how to finance a possible deal for Harry Kane 👀 Sky Sports News understands that Kane and his family are very happy in Munich and his sole focus right now is on England at the World Cup. pic.twitter.com/IbmZrkuGqS — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 29, 2026

Sarà difficile che il centravanti approdi in Liga nella prossima stagione, ma il calciomercato è lungo e potrebbe accadere qualsiasi cosa.