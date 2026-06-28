Vlahovic, il Barcellona vuole rovinare i piani della Juve: non molla il serbo e segue Sorloth
La redazione de Il Mundo Deportivo ha riportato il forte interesse del Barcellona per due giocatori seguiti anche dalla Juventus: Vlahovic e Sorloth
Dusan Vlahovic tra due giorni non sarà più un calciatore della Juventus. Il serbo, dopo il mancato rinnovo , si libererà a zero dalla ‘Vecchia Signora’ e da quel momento sarà libero di firmare per un’altra squadra. Una di queste potrebbe essere proprio il Barcellona.
Calciomercato, Barcellona su Vlahovic e Sorloth e la Juventus di Spalletti?
Come riportato dalla redazione del ‘Mundo Deportivo’, il club blaugrana per l’attacco continua a spingere per Julian Alvarez dell’Atletico Madrid, ma Dusan Vlahovic potrebbe giocare nel Barcellona anche in caso di arrivo dell’argentino. L’ormai ex Juve è infatti considerato dai dirigenti catalani una possibile riserva di lusso (che, tra l’altro, arriverebbe a zero) ad Alvarez.
Anche perché Ferran Torres potrebbe lasciare il Barcellona in questa sessione di calciomercato estiva. Ma sul futuro di Dusan Vlahovic c’è sempre lo stesso nodo da scliogere, ovvero l’ingaggio. L’attaccante continua a chiedere 8 milioni di euro a stagione più altri 15 alla firma. Ricordiamo che la Juve non ha ancora abbondanato del tutto le speranze di poter trovare un accordo con il serbo.
Nel frattempo, però, il nome della ‘Vecchia Signora’ sarebbe legato a quello del Barcellona. Il club catalano starebbe seguendo anche Sorloth, altro centravanti accostato alla Juventus di Luciano Spalletti . Quest’ultima deve sicuramente darsi una mossa in sede di calciomercato per evitare di bucare ancora la qualificazione in Champions League.