Rizzetta: molte parole, pochi fatti, l’amicizia con i Cannavaro

L’attivismo mediatico di Rizzetta

“Un flop l’offerta degli americani”. È il titolo di Repubblica Napoli che ha affidato all’autorevole cronista Dario Del Porto un’analisi di quel che sta accadendo attorno al Calcio Napoli con questa mega offerta (fuori mercato) che ha avuto tanta eco mediatica ma che non sembra poggiare su basi così solide.

Repubblica parte dal caso Reggina. Rizzetta avrebbe voluto acquistare il club calabrese. Un’operazione da due milioni di euro, non due miliardi. Che è naufragata. Qualche dubbio viene.

Il quotidiano sottolinea l’attivismo mediatico del presidente del Napoli Basket. Ha avuto persino spazio su un podcast di Bloomberg per illustrare il suo piano per il Calcio Napoli.

Il Comune di Napoli osserva con interesse

Repubblica scrive di offerta “ampiamente pubblicizzata da Rizzetta su canali autorevoli” e – passaggio importante – “osservata con interesse dai piani alti di Palazzo San Giacomo, soprattutto laddove si parla di investimenti sulle strutture sportive, dal palazzetto dello sport per il basket allo stadio

Maradona”.

Appena cinque giorni fa l’assessore che si occupa del Maradona, Edoardo Cosenza, ha rilasciato a Radio Tutto Napoli le seguenti dichiarazioni sul presunto interesse di investitori americani:

“De Laurentiis ha conquistato due scudetti, è un imprenditore di altissimo livello e ha portato giocatori come Kvara e Osi, valorizzandoli fino a renderli protagonisti. Se decidesse di restare, ne sarei molto contento. Tuttavia il mercato è in forte crescita e in altre realtà sono già presenti fondi d’investimento stranieri. Osservo questa situazione da spettatore e, ripeto, se Adl dovesse restare sarei felice, ma se scegliesse di cedere per ragioni economiche sarebbe difficile biasimarlo, soprattutto davanti a determinate offerte”.

I soci e gli amici di Rizzetta

Repubblica ricorda che tra i manager che affiancano Rizzetta c’è Rosario Procino noto ai napoletani per la sua pizzeria newyorchese di successo: “Ribalta”. E poi i fratelli Cannavaro con cui i rapporti sono solidi.

“Non credo che entreranno nel gruppo di proprietà a breve – dice Rizzetta al podcast The football economy – ma si sono dimostrati ottimi amici e sono una risorsa fantastica per noi”.

Del Porto scrive che

“Rizzetta pensa in grande, guarda alla Nba Europe” e vuole inserire Napoli in questo circuito. Prima però servono l’adeguamento del Palabarbuto e la ristrutturazione del Palargento.