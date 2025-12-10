Home » Il Campo

Benfica-Napoli 2-0, raddoppio portoghese con Barreiro di tacco (LIVE)

Al Da Luz di Lisbona, Benfica avanti con Rios. Azzurri partiti male e successivamente entrati in gara guidati da Neres e Lang

Napoli

Napoli's Serbian goalkeeper #32 Vanja Milinkovic-Savic (R) concedes a goal to Benfica's Colombian midfielder #20 Richard Rios Montoya (out of frame) during the UEFA Champions League league phase day 6 football match between SL Benfica and Napoli at Estadio da Luz in Lisbon on December 10, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Il Napoli affronta il Benfica per la sesta giornata della Champions League 2025/26. Conte schiera gli stessi undici delle ultime giornate, scelte obbligate per l’allenatore del Napoli. Unico dubbio sulla fascia sinistra dove Olivera ha vinto il ballottaggio con Spinazzola per partire da titolare. I partenopei hanno bisogno necessariamente dei tre punti per avere speranze di passare alla prossima fase, mentre i portoghesi hanno bisogno di un autentico miracolo per qualificarsi dopo aver ottenuto i primi tre punti la scorsa giornata contro l’Ajax. Calcio d’inizio alle ore nove allo stadio Da Luz di Lisbona, ultimo match europeo dell’anno.

52′ Lang si prende un giallo per aver fermato un contropiede di Ivanovic

49′ Benfica che raddoppio. Napoli molto ingenuo e scoperto sulla fascia sinistra dove Rios crossa al centro e Barreiro tocca leggermente di tacco beffando Milinkovic

48′ Corner subito conquistato dagli azzurri partiti all’arrembaggio

46′ Conte inserisce all’intervallo Politano e Spinazzola per Olivera e Beukema

Inizia il secondo tempo

47′ Fine primo tempo al Da Luz, Benfica avanti

45′ Due minuti di recupero

41′ Doppia occasione per Otamendi in area azzurra, Napoli che ancora rischia

39′ Fallo sulla trequarti partenopea, commesso da Neres

35′ Napoli ora molto aggressivo che assedia l’area portoghese

31′ Di Lorenzo che rientra in campo dopo il grande spavento

30′ Di Lorenzo a terra dopo il contrasto con il difensore

29′ Altra occasione per Di Lorenzo! Cross dalla sinistra di Lang, pennellato per il suo capitano e colpo di testa fuori di poco

26′ Ecco la prima azione degna di nota, Neres filtrante per Lang che calcia fuori ma tutto fermo fuorigioco

24′ Squadra di Mourinho in forma mai vista, sempre primi sulle seconde palle

20′ Benfica avanti con Rios dopo una palla non liberata in area azzurra, portoghesi in forcing mentre gli azzurri sono dormienti per ora

18′ Clamorosa occasione per Aursnes! Milinkovic sbaglia in impostazione servendo il portoghese tutto solo, ma calcia fuori

14′ Palla sempre tra i piedi degli azzurri, ma i portoghesi sono sempre pericolosi

11′ Ripartenza veloce del Benfica, assist di tacco di Aursnes per Ivanovic e super parata di Milinkovic con il numero nove dei portoghesi che era tutto solo

7′ Napoli che inizia a farsi vedere in avanti

4′ Inizio ricco di falli al Da Luz

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Benfica e Napoli

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All. Mourinho 

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte 

