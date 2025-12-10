Benfica-Napoli 2-0, raddoppio portoghese con Barreiro di tacco (LIVE)
Al Da Luz di Lisbona, Benfica avanti con Rios. Azzurri partiti male e successivamente entrati in gara guidati da Neres e Lang
Il Napoli affronta il Benfica per la sesta giornata della Champions League 2025/26. Conte schiera gli stessi undici delle ultime giornate, scelte obbligate per l’allenatore del Napoli. Unico dubbio sulla fascia sinistra dove Olivera ha vinto il ballottaggio con Spinazzola per partire da titolare. I partenopei hanno bisogno necessariamente dei tre punti per avere speranze di passare alla prossima fase, mentre i portoghesi hanno bisogno di un autentico miracolo per qualificarsi dopo aver ottenuto i primi tre punti la scorsa giornata contro l’Ajax. Calcio d’inizio alle ore nove allo stadio Da Luz di Lisbona, ultimo match europeo dell’anno.
52′ Lang si prende un giallo per aver fermato un contropiede di Ivanovic
49′ Benfica che raddoppio. Napoli molto ingenuo e scoperto sulla fascia sinistra dove Rios crossa al centro e Barreiro tocca leggermente di tacco beffando Milinkovic
48′ Corner subito conquistato dagli azzurri partiti all’arrembaggio
46′ Conte inserisce all’intervallo Politano e Spinazzola per Olivera e Beukema
Inizia il secondo tempo
47′ Fine primo tempo al Da Luz, Benfica avanti
45′ Due minuti di recupero
41′ Doppia occasione per Otamendi in area azzurra, Napoli che ancora rischia
39′ Fallo sulla trequarti partenopea, commesso da Neres
35′ Napoli ora molto aggressivo che assedia l’area portoghese
31′ Di Lorenzo che rientra in campo dopo il grande spavento
30′ Di Lorenzo a terra dopo il contrasto con il difensore
29′ Altra occasione per Di Lorenzo! Cross dalla sinistra di Lang, pennellato per il suo capitano e colpo di testa fuori di poco
26′ Ecco la prima azione degna di nota, Neres filtrante per Lang che calcia fuori ma tutto fermo fuorigioco
24′ Squadra di Mourinho in forma mai vista, sempre primi sulle seconde palle
20′ Benfica avanti con Rios dopo una palla non liberata in area azzurra, portoghesi in forcing mentre gli azzurri sono dormienti per ora
18′ Clamorosa occasione per Aursnes! Milinkovic sbaglia in impostazione servendo il portoghese tutto solo, ma calcia fuori
14′ Palla sempre tra i piedi degli azzurri, ma i portoghesi sono sempre pericolosi
11′ Ripartenza veloce del Benfica, assist di tacco di Aursnes per Ivanovic e super parata di Milinkovic con il numero nove dei portoghesi che era tutto solo
7′ Napoli che inizia a farsi vedere in avanti
4′ Inizio ricco di falli al Da Luz
1′ Inizia il match!
Le formazioni ufficiali di Benfica e Napoli
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All. Mourinho
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte