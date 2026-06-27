Repice: “Il Napoli è una squadra già bella e fatta, il gioco e lo spettacolo è quando si vince”
A Radio Napoli Centrale: "Il Napoli è già pronto, per questo sta facendo poco sul calciomercato. E' una squadra chiavi in mano, con un allenatore che sa gestire come pochi le risorse che ha".
Intervenuto a Radio Napoli Centrale, il giornalista Francesco Repice ha parlato del Napoli e della stagione che gli azzurri cominceranno con la guida di un nuovo tecnico, ovvero Max Allegri.
L’allenatore sarà annunciato ufficialmente tra pochi giorni, prima che gli azzurri si appresteranno a partire per il ritiro estivo a Dimaro (17-27 luglio)
Repice: “Il Napoli è una squadra chiavi in mano, Allegri sa gestire come pochi le risorse”
Il giornalista ha commentato:
“Il Napoli è già pronto, per questo sta facendo poco sul calciomercato. E’ una squadra chiavi in mano, con un allenatore che sa gestire come pochi le risorse che ha a disposizione. Non è detto debbano avere ancora una volta tanti infortuni. A differenza delle altre, è una squadra già bella e fatta. Il gioco e lo spettacolo, per me, è quando si vince e si ottengono i tre punti“.