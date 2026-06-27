Allegri, il Napoli è sereno. Max ha promesso di risolvere col Milan (in ogni modo) entro fine giugno

Al più tardi il primo luglio è attesa la firma. Anche se poi dovesse finire in tribunale col Milan. Questa è la parola che Max e il Napoli si sono dati

La vecchia e nobile parola d’onore

La parola d’onore resta un must tra gentiluomini. E il Napoli e Allegri assicurano di non avere il benché minimo dubbio. Si sono promessi, ormai un mese fa, con l’assicurazione da parte del livornese che avrebbe provato a chiudere con il Milan entro fine giugno. Ma che in ogni caso, si sarebbe liberato per l’inizio di luglio. In ogni caso vuol dire che poi tra il Milan e il tecnico potrebbe finire pure in tribunale. Problemi loro, diciamo. Non sappiamo come andrà a finire. Di certo il Milan, tra l’ingaggio di Amorim e l’acquisto di Gonçalo Ramos, ha dimostrato di aver superato la vacatio dirigenziale. Ora ha un amministratore delegato, Calvelli. Se non dovesse raggiungere un accordo con Allegri, sarebbe per motivi economici. O di principio. O entrambi.

Il Napoli di Allegri giocherà il 22 agosto la prima di campionato

È molto probabile che il Napoli di Allegri stia muovendo i propri passi sotto traccia. Tutto potrà avvenire alla luce del sole solo dopo la firma. Non ha giovato al Napoli lo stillicidio di notizie del tipo: “domani è il giorno in cui si libera Allegri” oppure “questa è la settimana in cui Allegri diventerà allenatore del Napoli”. Il club mediaticamemte non ne esce benissimo. Ma la parola data è la parola data. Mercoledì è primo luglio. Al più tardi, quindi, dovrebbe essere il giorno dell’inizio dell’era Allegri al Napoli. Il 17 comincerà il ritiro di Dimaro. Qualche giorno prima, ci si vedrà a Castel Volturno. Poi, ci sarà il ritiro abruzzese a Castel di Sangro e sabato 22 agosto alle 20.45 ci sarà la prima partita di campionato, a Marassi contro il Genoa.

Quindi mercoledì primo luglio mancheranno 53 giorni alla prima di campionato. Allegri ha 53 giorni per conoscere in maniera approfondita il Napoli. Anche se ovviamente qualcuno rientrerà in ritardo per aver partecipato ai Mondiali.