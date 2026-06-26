Scusa Napoli, perché non prendi Nico Paz invece di inseguire l’ombra di De Bruyne?

Nico Paz il 10 argentino, è pure mancino

De Bruyne è nato il 28 giugno del 1991. Domenica compirà 35 anni. Magari vincerà il Mondiale e il Pallone d’Oro. Per ora in Belgio il dibattito è se farlo o meno accordare in panchina contro la modestissima Nuova Zelanda 84esima nel ranking Fifa (dietro Curaçao). In Belgio sono terrorizzati, temono di non qualificarsi nemmeno per i sedicesimi di finale. Fin qui, De Bruyne ai Mondiali ha mostrato quel che ha mostrato a Napoli: potremmo definirlo un calcio etereo. Ma poiché è stato molto forte, ha la capacità di tenere tutti col fiato sospeso in attesa che si compia l’evento. E che magari prima o poi si compirà. Anche a Napoli un paio di volte è successo. C’entra anche quella scienza chiamata probabilità.

Nico Paz, che ai Mondiali è in panchina con l’Argentina, di anni ne ha 21. Ne compirà 22 l’8 settembre. Al Napoli segnò in Champions League in una semi goleada (4-2) ai tempi di Mazzarri. È stata ed è tuttora la stella del Como di Fabregas. Chiariamoci, probabilmente è leggermente sovradimensionato. È certamente forte. Ha un gran sinistro. Un gran tiro. Lo spunto del dieci, per dirla alla Ligabue. Gioca poco con la squadra. Gioca un po’ per fatti suoi, come accade a tanti calciatori molto bravi. Però può crescere tantissimo.

Napoli, hai strapagato calciatori mediocri

Ieri il Real Madrid ha deciso di metterlo sul mercato. O meglio: lo ha ricomprato dal Como per 10 milioni, offerto ai lariano-indonesiani per 60 milioni, dopodiché andrà sul mercato. Le vestali interiste lo hanno già piazzato al centro dei desideri di mercato di Marotta and company che stanno smadonnando da giorni per il caso Palestra.

Adesso caro Napoli, noi vorremmo fare una brevissima considerazione. Lo sappiamo che lo scorso anno hai buttato i soldi dalla finestra (ma chi te lo ha fatto fare?). Hai strapagato calciatori che nella migliore delle ipotesi sono mediocri. Magari se orchestrassi campagne mediatiche accattivanti, come sanno fare quelli dell’Inter, qualcuno potresti anche spacciarlo per calciatore bravino. Ma ti vediamo poco attrezzato. Ciononostante, perché non spari un colpo ma buono? Un colpo solo, come nel film Il Cacciatore. Vai dal Real Madrid, offri 70 milioni. Parli con il calciatore, trovi un accordo. E lo porti a Napoli. Lui argentino, talento puro, sinistro più o meno divino. E chiudi la campagna acquisti con un colpo di cui parlerebbero tutti. Ti rimetti al centro del villaggio e senza Rudi Garcia. Ovviamente ti liberi dell’ingaggio De Bruyne. A questo punto anche di Lukaku: è un dolore ma va così (non dimenticare, caro Napoli, che ti ha fatto vincere uno scudetto).

Senza chiedere il permesso all’allenatore chiunque egli sia

Non è detto che lo porterai a casa con 70 milioni. Ma ci provi. Entri nel futuro, invece di inseguire anziani che non torneranno più i calciatori forti che erano. Quando erano forti, giocavano al City di Guardiola. Poi, eventualmente, Nico Paz lo metti a disposizione del nuovo allenatore. Che sia Allegri (se si decide a firmare) o un altro. Ma non devi chiedere il permesso all’allenatore. L’operazione Nico Paz la fai tu. Tu Calcio Napoli. Operazione Lampo. Smettila di fare gli acquisti chiedendo il permesso all’allenatore, pure se sono straordinariamente bravi come Antonio Conte. Questa usanza ti ha buttato sul lastrico lo scorso anno. Dopodiché dichiari chiusa la campagna acquisti. Vendi i tanti soprammobili che ti sono rimasti sullo stomaco. E poi – se sei stato bravo a piazzare i soprammobili – magari il mercato lo riapri il 26 agosto.