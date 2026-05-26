Repice difende Allegri: “È perfetto per il Napoli. Fossi in De Laurentiis, lo prenderei subito”
Il giornalista a Tmw: "Quale fallimento al Milan, aveva tre giocatori: Maignan, Modric e Rabiot. E basta. Il Napoli prenda Allegri, è una scelta facile se vuoi vincere".
Nel meraviglioso e crudele tritacarne del calcio italiano, la colpa è sempre e solo di una persona: l’allenatore. Che si tratti di un fallimento tecnico, di un mercato incomprensibile o di un rigore sbagliato, il capro espiatorio siede sempre in panchina. A scagliarsi contro questa narrativa a senso unico ci ha pensato la voce storica di TuttoMercatoWeb, Francesco Repice, che durante la trasmissione Maracanà ha tirato le orecchie ai dirigenti, regalando anche un consiglio non richiesto (ma molto netto) ad Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra.
L’arringa pro-Allegri
Il passaggio più forte dell’intervento di Repice riguarda il fallimento di Massimiliano Allegri alla guida del Milan. Un disastro, secondo il giornalista, che ha padri ben diversi dal tecnico livornese, costretto a fare i conti con una rosa sgangherata e con l’ombra lunga (e colpevole) dell’addio a Paolo Maldini. La difesa è totale e senza sconti per la dirigenza rossonera:
“Ragazzi, ma l’avete vista la rosa del Milan? Il vero miracolo è che sia stato lì per tutti quei mesi. Anche Allegri ha sbagliato, ma se ti chiede un centravanti e arriva Fullkrug. Il Milan ha tre giocatori, Maignan, Modric e Rabiot. Poi non ha nulla. Fino a quando ha retto la difesa poi il Milan è riuscito in qualche modo a vincere le partite. Se non regge dietro il Milan è questo, finisce la storia. Ha fatto troppo bene prima secondo me. Se non succede alla Roma quello che è successo e Gasperini non convince Malen in 48 ore a venire, come va a finire il mercato della Roma? Perché qualcuno non si prende la responsabilità di aver mandato via Paolo Maldini? Ma vi rendete conto, siamo veramente alla pazzia totale. Nessuno che alzi la mano e si prenda la responsabilità, almeno chiedere scusa di queste scelte sbagliate”.
“Fossi in De Laurentiis prenderei Allegri”
La chiosa finale è tutta dedicata al casting infinito per la panchina del Napoli. Nonostante le mille indiscrezioni e il bivio calvinista tra giochisti e gestori, per Repice la soluzione è una sola, facile e garantita. Un invito diretto a Castel Volturno:
“Il profilo giusto è Allegri, va benissimo. È ideale per tutti, è uno che vince Allegri. Poi è chiaro che tutti sbagliano, non stiamo parlando del padre eterno. Se c’è un top manager in giro e hai una squadra che ambisce alle prime posizioni, Allegri diventa una scelta facile. Se fossi De Laurentiis non me lo farei mai scappare”.