Rabiot, il Napoli si allontana? Amorim lo considera fondamentale
La Gazzetta: "Adrien ha le caratteristiche tecniche e fisiche per essere il centrocampista ideale del tecnico portoghese. Amorim vorrebbe averlo al suo fianco nel Milan che sta nascendo."
Ovviamente, era scontato che, una volta appurata la sua venuta al Napoli, Rabiot ci sarebbe stato automaticamente accostato. Dove c’è Max c’è Rabiot e viceversa. Ma adesso le cose potrebbero essere differenti. Amorim, neo tecnico del Milan, ha informato il francese di ritenerlo prezioso per la sua idea di calcio. Può restare al Milan? Il punto di Marco Guidi sulla Gazzetta.
Napoli, niente Rabiot? I dettagli
Si legge sulla Gazzetta:
“A dispetto delle voci che vorrebbero Cavallo Pazzo al seguito di Max a Napoli, il nuovo tecnico del Milan ha informato Rabiot di ritenerlo un pezzo fondamentale del puzzle con cui pensa di ricostruire un Diavolo da Champions. Amorim vede Adrien come la colonna della sua mediana a due, in un ruolo simile a quello che il francese sta interpretando a meraviglia con Deschamps in nazionale.
Adrien ha le caratteristiche tecniche e fisiche per essere il centrocampista ideale del tecnico portoghese: sa essere un equilibratore tatticamente sopraffino, ma anche coprire grandi porzioni di campo e proporsi in avanti. Motivo per il quale Amorim vorrebbe averlo al suo fianco nel Milan che sta nascendo.”
Il punto su Maignan
Lato portiere, anche lo stesso Maignan sembra destinato a lasciare il Diavolo, complice anche il feeling speciale che aveva sviluppato con lo staff di Allegri e con lo stesso Tare. Il portoghese vorrebbe puntare su di lui, considerando anche il contratto che lo lega al Milan fino al 2031. Riuscirà Ruben a trattenere i pezzi pregiati del Milan ?