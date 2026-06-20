Rabiot, il Napoli si allontana? Amorim lo considera fondamentale

La Gazzetta: "Adrien ha le carat­te­ri­sti­che tec­ni­che e fisi­che per essere il cen­tro­cam­pi­sta ideale del tec­nico por­to­ghese. Amo­rim vor­rebbe averlo al suo fianco nel Milan che sta nascendo."

Ovviamente, era scontato che, una volta appurata la sua venuta al Napoli, Rabiot ci sarebbe stato automaticamente accostato. Dove c’è Max c’è Rabiot e viceversa. Ma adesso le cose potrebbero essere differenti. Amorim, neo tecnico del Milan, ha informato il francese di ritenerlo prezioso per la sua idea di calcio. Può restare al Milan? Il punto di Marco Guidi sulla Gazzetta.

Napoli, niente Rabiot? I dettagli

Si legge sulla Gazzetta:

“A dispetto delle voci che vor­reb­bero Cavallo Pazzo al seguito di Max a Napoli, il nuovo tec­nico del Milan ha infor­mato Rabiot di rite­nerlo un pezzo fon­da­men­tale del puzzle con cui pensa di rico­struire un Dia­volo da Cham­pions. Amo­rim vede Adrien come la colonna della sua mediana a due, in un ruolo simile a quello che il fran­cese sta inter­pre­tando a mera­vi­glia con Deschamps in nazio­nale.

Adrien ha le carat­te­ri­sti­che tec­ni­che e fisi­che per essere il cen­tro­cam­pi­sta ideale del tec­nico por­to­ghese: sa essere un equi­li­bra­tore tat­ti­ca­mente sopraf­fino, ma anche coprire grandi por­zioni di campo e pro­porsi in avanti. Motivo per il quale Amo­rim vor­rebbe averlo al suo fianco nel Milan che sta nascendo.”

Il punto su Maignan

Lato portiere, anche lo stesso Maignan sembra destinato a lasciare il Diavolo, complice anche il feeling speciale che aveva sviluppato con lo staff di Allegri e con lo stesso Tare. Il portoghese vorrebbe puntare su di lui, considerando anche il contratto che lo lega al Milan fino al 2031. Riuscirà Ruben a trattenere i pezzi pregiati del Milan ?