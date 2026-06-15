Il Milan ha scelto Amorim l’uomo che stava affossando il Manchester United

Allo United festeggiano il risparmio di 10 milioni di sterline

Sarà Ruben Amorim il prossimo allenatore del Milan. Pare che il club rossonero sia giunto a una conclusione. Ha vinto ancora una volta Zlatan Ibrahimovic (quindi è bene che Allegri si prepari a dimettersi se vuole allenare il Napoli). Voleva il portoghese e il portoghese è arrivato. È uno di quei tecnici che ha la sua proposta di calcio. Ha fatto benissimo allo Sporting Lisbona. Ha vinto due campionati portoghesi in quattro stagioni più due spicchi: una volta è subentrato e un’altra si è dimesso per andare al Manchester United. Il secondo campionato portoghese lo ha vinto con Gyokeres in squadra.

Grazie ad Amorim il Napoli stava facendo l’affare Mainoo

La sua avventura allo United è stata fallimentare. Ha raccolto il testimone da Ten Hag (interregno di Van Nistelrooy). Il primo anno è finito 15esimo, il secondo anno è stato esonerato per disperazione dopo venti giornate. È arrivato Carrick e lo United si è ripreso e ha chiuso il campionato al terzo posto. Purtroppo lo United lo ha esonerato prima che lasciasse venire Mainoo al Napoli. Carrick ovviamente lo ha considerato insostituibile e il Napoli ha perso una grande occasione.

A Manchester sono comunque contenti perché alla firma di Amorim col Milan risparmieranno circa dieci milioni di sterline che non dovranno più versare al 41enne tecnico portoghese.