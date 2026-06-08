Quel gran figo di Hamilton tiene su la Ferrari: podio, Kim Kardashian. Altro che depression Leclerc e simpatia Vassuer

Anche Lewis era stato dato per bollito (l'elenco è lunghissimo). Tiene su una modesta Ferrari non solo con i punti, è l'unico cool dalle parti di Maranello

Era stato dato per bollito

Nel lungo elenco di bolliti dello sport internazionale, un posto d’onore spettava a Lewis Hamilton (“C’è molta gente che sta cercando di mandarmi in pensione”). Fatto giustamente a pezzi per il suo primo anno in Ferrari. Mentre il diciannovenne Kimi Antonelli sta spadroneggiando e potrebbe diventare il più giovane campione del mondo in Formula Uno. Va detto però che in Ferrari molto probabilmente il giovane Kimi non vincerebbe.

Il secondo anno di Hamilton però è cominciato diversamente. Molto diversamente. Prima di passare ai freddi numeri, vorremmo evidenziare che Lewis è l’unico figo nel paddock della Formula Uno. Kimi è simpatico, una ventata di novità. Ma Lewis è cool. È un altro pianeta. Non parliamo poi dei box Ferrari, dove la depressione è cosmica. Tra l’espressione non allegra di Vasseur (che sabato poverino è finito pure in ospedale) e il perennemente imbronciato Leclerc predestinato non si sa a cosa. Ieri è andato a muro nel suo Principato di Monaco ma non è mai colpa sua.

Zitto zitto, il bollito Hamilton è arrivato secondo per la seconda gara consecutiva. Prima in Canada e poi a Monte Carlo. È secondo nella classifica mondiale con 90 punti (Antonelli ne ha 156, Leclerc 75). Dal podio ha mandato un bacio. A chi? A Kim Kardashian l’ex modella che ormai è una star di fama mondiale. I giornali di tutto il mondo, dopo aver celebrato il giovane Antonelli, parlano solo di Hamilton e di Kim.

Kardashian e Hamilton l’unica vera attrazione della Formula Uno

Il Telegraph scrive che

“la prima visita di Kim Kardashian al paddock da quando si è incontrata con Lewis Hamilton è stata la fortuna dei pezzi grossi della Formula Uno, che valutano i loro ospiti Vip in base al numero di follower sui social media che hanno (e Kim Kardashian ne ha circa 445 milioni attraverso le sue varie piattaforme)”.

E ancora:

“Indossando quello che Vogue ha descritto come “un body nero trasparente, sagomato e ricamato”, Kardashian ha guardato impassibile le prove impassibilmente attraverso occhiali da sole neri, ma alla fine è rimasta delusa perché il suo fidanzato è arrivato solo terzo”.

Certo se Kim si aspetta che Lewis possa vincere con la Ferrari, non andrà più a seguire le gare.

Ma l’inglese – tenendo sempre conto della macchina che ha – è un altro pilota rispetto allo scorso anno.

La stagione di rinascita di Lewis

Athletic scrive di stagione di rinascita.

Ricorda che lo scorso anno ha chiuso il Mondiale al sesto posto a 86 punti dal compagno di squadra Leclerc. E ancora: non era mai riuscito a salire sul podio (tranne la vittoria nella Sprint in Cina), solo una volta è arrivato quarto (in Messico).

E invece, ricorda sempre la sezione sportiva del New York Times:

“Quest’anno Hamilton non è mai andato peggio del sesto posto in un Gran Premio, con la Ferrari seconda nella classifica costruttori”.

E fa parlare di sé e della Ferarri grazie alla chiacchieratissima relazione con Kardashian.

Lewis ha parlato di lei al termine della gara: “È fantastico averla avuta qui questo fine settimana e avere il suo supporto”.