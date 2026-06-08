Quel gran figo di Hamilton tiene su la Ferrari: podio, Kim Kardashian. Altro che depression Leclerc e simpatia Vassuer

Anche Lewis era stato dato per bollito (l'elenco è lunghissimo). Tiene su una modesta Ferrari non solo con i punti, è l'unico cool dalle parti di Maranello

Quel gran figo di Hamilton tiene su la Ferrari: podio, Kim Kardashian. Altro che depression Leclerc e simpatia Vassuer

Montecarlo 07/06/2026 - gara F1 / foto Psnewz/Image Sport nella foto: Kim Kardashian

Era stato dato per bollito

Nel lungo elenco di bolliti dello sport internazionale, un posto d’onore spettava a Lewis Hamilton (“C’è molta gente che sta cercando di mandarmi in pensione”). Fatto giustamente a pezzi per il suo primo anno in Ferrari. Mentre il diciannovenne Kimi Antonelli sta spadroneggiando e potrebbe diventare il più giovane campione del mondo in Formula Uno. Va detto però che in Ferrari molto probabilmente il giovane Kimi non vincerebbe.

Il secondo anno di Hamilton però è cominciato diversamente. Molto diversamente. Prima di passare ai freddi numeri, vorremmo evidenziare che Lewis è l’unico figo nel paddock della Formula Uno. Kimi è simpatico, una ventata di novità. Ma Lewis è cool. È un altro pianeta. Non parliamo poi dei box Ferrari, dove la depressione è cosmica. Tra l’espressione non allegra di Vasseur (che sabato poverino è finito pure in ospedale) e il perennemente imbronciato Leclerc predestinato non si sa a cosa. Ieri è andato a muro nel suo Principato di Monaco ma non è mai colpa sua.

Zitto zitto, il bollito Hamilton è arrivato secondo per la seconda gara consecutiva. Prima in Canada e poi a Monte Carlo. È secondo nella classifica mondiale con 90 punti (Antonelli ne ha 156, Leclerc 75). Dal podio ha mandato un bacio. A chi? A Kim Kardashian l’ex modella che ormai è una star di fama mondiale. I giornali di tutto il mondo, dopo aver celebrato il giovane Antonelli, parlano solo di Hamilton e di Kim.

Kardashian e Hamilton l’unica vera attrazione della Formula Uno

Il Telegraph scrive che

“la prima visita di Kim Kardashian al paddock da quando si è incontrata con Lewis Hamilton è stata la fortuna dei pezzi grossi della Formula Uno, che valutano i loro ospiti Vip in base al numero di follower sui social media che hanno (e Kim Kardashian ne ha circa 445 milioni attraverso le sue varie piattaforme)”.

E ancora:

“Indossando quello che Vogue ha descritto come “un body nero trasparente, sagomato e ricamato”, Kardashian ha guardato impassibile le prove impassibilmente attraverso occhiali da sole neri, ma alla fine è rimasta delusa perché il suo fidanzato è arrivato solo terzo”.

Certo se Kim si aspetta che Lewis possa vincere con la Ferrari, non andrà più a seguire le gare.

Ma l’inglese – tenendo sempre conto della macchina che ha – è un altro pilota rispetto allo scorso anno.

leclerc

La stagione di rinascita di Lewis

Athletic scrive di stagione di rinascita.

Ricorda che lo scorso anno  ha chiuso il Mondiale al sesto posto a 86 punti dal compagno di squadra Leclerc. E ancora: non era mai riuscito a salire sul podio (tranne la vittoria nella Sprint in Cina), solo una volta è arrivato quarto (in Messico).

E invece, ricorda sempre la sezione sportiva del New York Times:

“Quest’anno Hamilton non è mai andato peggio del sesto posto in un Gran Premio, con la Ferrari seconda nella classifica costruttori”.

E fa parlare di sé e della Ferarri grazie alla chiacchieratissima relazione con Kardashian.

Lewis ha parlato di lei al termine della gara: “È fantastico averla avuta qui questo fine settimana e avere il suo supporto”.