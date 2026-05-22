Kimi Antonelli: “Non voglio cambiare il mio carattere, è ciò che mi rende quello che sono”

Classe ’06, italiano e già pilota Mercedes: non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Andrea Kimi Antonelli è un predestinato della F1, la cui vita è cambiata in un solo anno ma che, fortunatamente, non si lascia travolgere da tutto ciò che gli accade intorno. La sua intervista alla Gazzetta racconta, ancora una volta, ciò che ha conservato di più prezioso: il suo spirito da diciannovenne. Oggi, ricordiamo, è primo in classifica con 100 punti. Ben 20 i punti di vantaggio su Russell secondo.

Kimi parla proprio di come la sua vita sia cambiata da quel podio in Canada l’anno scorso:

“Mi fa pensare molto a quante cose siano successe in un solo anno, ma anche a quanta strada ancora voglio fare: la pista mi piace, portiamo aggiornamenti importanti con la Mercedes e sarebbe bello, dopo Miami, ripetersi proprio qui in Canada”.

“Eh, quando vedi il tuo nome là davanti a tutti ci pensi. Però poi mi concentro e faccio i conti: quante gare mancano ancora e quanti punti ci sono, così torno a pensare gara su gara, come se non fosse cambiato niente”.

“Sì, ora è tutto diverso perché la gente mi riconosce molto di più, sia in Italia che all’estero, però io cerco di restare me stesso. Sono sempre stato molto aperto, anche molto burlone, e non voglio cambiare il mio carattere perché è ciò che mi rende quello che sono. Però ho capito che sotto certi punti di vista devo proteggermi un po”

Sui consigli di Valentino Rossi e la sua forza

“Lui per me è un maestro. Mi dice sempre di credere in me stesso, di non cambiare mai e di fidarmi delle persone giuste. E poi di non leggere troppo quello che dicono su di me”.

Qual è la forza di Kimi Antonelli?