Hamilton: “C’è molta gente che sta cercando di mandarmi in pensione, ma non è nei miei pensieri”

E ancora: "Sono sotto contratto e sto già pianificando i prossimi 5 anni. Amo ancora ciò che faccio con tutto il cuore e resterò qui ancora per un bel po’, quindi abituatevi."

Lewis Hamilton non ha proprio nessuna intenzione di ritirarsi. Ma proprio nessuna. O almeno, è quanto ha dichiarato il pilota inglese prima del GP in Canada, affermando che alcuni stanno spingendo per un suo ritiro. Le sue parole sono riprese anche dal Times.

Hamilton: “Resterò qui per un bel po’. Abituatevi”

“Sono ancora sotto contratto, quindi tutto è chiarissimo per me. Sì, sono ancora concentrato, sono ancora motivato, amo ancora ciò che faccio con tutto il cuore e resterò qui ancora per un bel po’, quindi abituatevi.

C’è molta gente che sta cercando di mandarmi in pensione, ma non è minimamente nei miei pensieri. Sto già pensando a cosa verrà dopo e sto pianificando i prossimi cinque anni, ma sì, ho intenzione di restare qui ancora per un po’.”

Hamilton è attualmente quinto in classifica a 51 punti (a pari punti con Norris). Classifica, ricordiamo, guidata dall’italiano Kimi Antonelli a quota 100.

Un domino di piloti

Secondo il Times, il mercato piloti di questa stagione si preannuncia particolarmente instabile e fortemente condizionato dalle scelte dei top driver. Un eventuale addio di Max Verstappen alla Red Bull — possibile solo nel caso venisse attivata una clausola contrattuale legata alle difficoltà della squadra — potrebbe innescare una catena di movimenti in grado di coinvolgere più scuderie e piloti.

In questo scenario, la decisione di Lewis Hamilton di proseguire la propria carriera avrebbe effetti anche sulle categorie inferiori del mercato: potrebbe infatti confermare Oliver Bearman in Haas per un’ulteriore stagione, riducendo al tempo stesso le opportunità per giovani della Formula 2 come Dino Beganovic o Rafael Câmara di ottenere un sedile nel breve periodo.

Per quanto riguarda Verstappen, l’ipotesi di un suo addio alla Formula 1 appare al momento poco probabile, anche alla luce delle nuove modifiche regolamentari previste per il prossimo ciclo tecnico. Le nuove norme sulla distribuzione della potenza dei motori (60-40), però, devono ancora essere approvate ufficialmente dai costruttori.