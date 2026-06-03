Portieri volanti: Napoli e Real Sociedad pensano allo scambio Meret-Remiro

Mundo Deportivo: "Remiro, 31 anni, ha avuto una stagione difficile, così come Meret. I rapporti tra le società sono buoni"

Portieri volanti: Napoli e Real Sociedad pensano allo scambio Meret-Remiro

Alex Meret plays during the match between Atalanta BC and SSC Napoli in Serie A at New Balance Arena in Bergamo, Italy, on February 22, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Oltre alle già note questioni relative ai centrocampisti e agli esterni, il Napoli avrebbe intenzione di operare un restyling anche tra i pali. Sappiamo già che Milinković-Savić è sul mercato, ma Meret? Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, potrebbe essere al centro di uno scambio con Remiro della Real Sociedad.

Meret lo spagnolo?

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Riporta Mundo Deportivo:

“Álex Remiro può lasciare la Real Sociedad quest’estate e il Napoli è una delle opzioni del portiere, secondo quanto appreso da Mundo Deportivo. E, a sua volta, questa operazione potrebbe includere anche uno scambio di portieri internazionali con l’arrivo a Zubieta, come compensazione, dell’italiano Alex Meret, portiere del Napoli di 29 anni che si trova in una situazione contrattuale e di carriera simile. Condividono persino il nome.

Remiro ci starebbe riflettendo. L’Inghilterra lo convince meno, non si vede del tutto lì. Esiste una buona relazione tra Napoli e Real dopo le trattative, poi non concluse, per la cessione di Kubo qualche tempo fa. Il giapponese finì per rifiutare, ma i rapporti tra le parti rimasero buoni.”

Una stagione non esaltante per entrambi

MeretMundo Deportivo ricorda che Remiro, a 31 anni, non ha avuto una stagione facile, avendo subito 60 gol in 37 giornate di campionato e offrendo prestazioni altalenanti. Lo stesso Meret ha giocato solo 12 partite in totale a causa di una stagione condizionata dagli infortuni. L’italiano viene presentato come un portiere di livello internazionale ma, appunto, spesso soggetto a problemi fisici. Lì, Alex non andrebbe a fare il secondo.

Vedremo come si evolverà la situazione.