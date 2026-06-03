Portieri volanti: Napoli e Real Sociedad pensano allo scambio Meret-Remiro

Mundo Deportivo: "Remiro, 31 anni, ha avuto una stagione difficile, così come Meret. I rapporti tra le società sono buoni"

Oltre alle già note questioni relative ai centrocampisti e agli esterni, il Napoli avrebbe intenzione di operare un restyling anche tra i pali. Sappiamo già che Milinković-Savić è sul mercato, ma Meret? Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, potrebbe essere al centro di uno scambio con Remiro della Real Sociedad.

Meret lo spagnolo?

Riporta Mundo Deportivo:

“Álex Remiro può lasciare la Real Sociedad quest’estate e il Napoli è una delle opzioni del portiere, secondo quanto appreso da Mundo Deportivo. E, a sua volta, questa operazione potrebbe includere anche uno scambio di portieri internazionali con l’arrivo a Zubieta, come compensazione, dell’italiano Alex Meret, portiere del Napoli di 29 anni che si trova in una situazione contrattuale e di carriera simile. Condividono persino il nome.