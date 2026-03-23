Pio Esposito è l’unico dell’Inter che non ha paura

Sarà la giovinezza, meno traumi, hai visto mai. Ma vuoi vedere che “Francesco Pio Esposito è immune alla paura?”. Perché il tema “braccino dell’Inter” è tale anche per il Guardian. “Anche se l’Inter ha buttato via altri due punti domenica sera, il suo attaccante ventenne è rimasto impassibile”, scrive Nicky Bandini nella sua rubrica settimanale sulla Serie A.

Il pareggio con la Fiorentina, per il Guardian è “una battuta d’arresto che non è un caso isolato per l’Inter”. Che resta “in una posizione favorevole per vincere la Serie A: sei punti di vantaggio in testa alla classifica a otto giornate dalla fine. Ma in qualche modo, la sensazione è diversa. Il loro vantaggio si è più che dimezzato dalla fine di febbraio. E il Milan, secondo in classifica, non è l’unica squadra a inseguire. I campioni in carica del Napoli, a un punto di distanza, hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva battendo il Cagliari venerdì. Tutto ciò potrebbe non sembrare un grande dramma, se questa Inter non portasse ancora le cicatrici della scorsa stagione, quando inseguì il quadruplo scudetto fino alla primavera, per poi crollare a un passo dal traguardo”.

“È importante ricordare che l’Inter era priva di giocatori importanti”, ma “la profondità della rosa avrebbe dovuto essere il loro grande vantaggio. L’assenza di Lautaro ha significato solo che Esposito, un giovane talento brillante con otto gol all’attivo in questa stagione, tra cui una rete decisiva nella vittoria contro la Juventus il mese scorso, ha dovuto partire titolare in attacco al fianco di Marcus Thuram. Senza Bastoni, l’Inter poteva comunque schierare una difesa a tre composta da Manuel Akanji, Yann Bisseck e Carlos Augusto. Il recente ritorno di Denzel Dumfries dopo l’intervento alla caviglia avrebbe dovuto dare una spinta alla squadra. Invece, la sua perdita di equilibrio è costata all’Inter la vittoria contro l’Atalanta. Un momento difficile da giudicare, ma certamente significativo nel prolungare l’attuale periodo di crisi dell’Inter”.

Per il Guardian Pio Esposito potrebbe essere un dono anche per la Nazionale. Perché “ha segnato tre gol in cinque presenze con la nazionale italiana da quando ha esordito in campo con Gennaro Gattuso lo scorso settembre. Ha iniziato da titolare solo una di queste partite e ci si aspetta che Kean e Mateo Retegui guidino l’attacco titolare nella semifinale di giovedì contro l’Irlanda del Nord a Bergamo. Ma avere un attaccante immune alla paura non sarebbe affatto male per una nazione che non è riuscita a segnare nemmeno un gol in tre partite, venendo eliminata in questa fase da Svezia e Macedonia del Nord nei due precedenti cicli della Coppa del Mondo”.