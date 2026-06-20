Paura per Fernando Gago: malore in conferenza, operato d’urgenza al cuore

Attimi di paura in Cile per l'allenatore dell'Universidad de Chile. Il tecnico argentino è stato trasportato d'urgenza in ospedale e stato sottoposto a un intervento al cuore. È fuori pericolo

Brutto spavento in Cile per Fernando Gago, ex centrocampista di Real Madrid, Boca e Roma e oggi allenatore dell’Universidad de Chile. L’argentino, 40 anni, è stato colto da un malore durante la conferenza stampa successiva alla vittoria per 2-0 della sua squadra sull’O’Higgins, in Primera División. Trasportato d’urgenza in ospedale e operato al cuore, è ora fuori pericolo.

Cosa è successo: Fernando Gago lascia la conferenza dopo una domanda

Invece di commentare il successo con i cronisti, Gago ha risposto soltanto alla prima domanda. Poi qualche sorso d’acqua, un cenno all’addetto stampa e la richiesta di lasciare la sala, visibilmente dolorante. Pochi minuti dopo è arrivato il primo comunicato dell’Universidad de Chile: “Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, sta per essere sottoposto a una serie di esami cardiovascolari e oggi non sarà responsabile dell’allenamento”. La notizia ha subito fatto il giro del web, ripresa dalla stampa sudamericana che ha indagato sulle reali condizioni del tecnico.

L’operazione d’urgenza alle 3 del mattino: ora è fuori pericolo

Le voci vicine allo staff medico sono state poi confermate: secondo la ricostruzione della stampa argentina, Gago è stato portato alla Clínica Alemana per un’ostruzione delle coronarie e sottoposto a un intervento d’urgenza intorno alle 3 del mattino di venerdì 19 giugno, evitando ulteriori complicazioni. “È in buone condizioni”, ha dichiarato infine il club, che ha affidato la gestione dei prossimi allenamenti al vice Fabricio Coloccini. Una vicenda che riporta alla mente, per dinamica, il problema cardiaco emerso per Oscar durante le visite mediche col San Paolo.

Un nuovo allarme sul cuore nel mondo del calcio

Il caso Gago si aggiunge alla lunga scia di episodi che hanno acceso il dibattito sulla salute cardiaca di chi vive di calcio, dentro e fuori dal campo. Dal dramma di Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter, alla paura per Christian Eriksen, che ha rivissuto l’incubo accasciandosi di nuovo in campo, fino agli interrogativi sollevati da tempo dalla stampa internazionale: “che succede al cuore dei calciatori?”. Stavolta, per fortuna, la storia di Gago — che già aveva lasciato la sua recente esperienza sulla panchina del Boca — sembra avviarsi verso il lieto fine.