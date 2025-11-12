Oscar, problema cardiaco per l’ex Chelsea durante le visite col San Paolo

Il giocatore è stato poi trasportato in ospedale, dove attualmente le sue condizioni sono stabili e rimane sotto osservazione

Paura ed angoscia per Oscar nel corso delle visite mediche effettuate con il San Paolo presso il centro sportivo del club a Barra Funda. L’ex Chelsea è svenuto in seguito ad un malore accuso per un problema cardiaco ed è stato prontamente trasportato in ospedale per accertamenti specifici. Le sue condizioni sono attualmente stabili, ma non sono certamente mancati gli attimi di apprensione in cui è stato coinvolto il brasiliano. Il club brasiliano ha poi pubblicato un comunicato circa le condizioni del calciatore sul proprio sito ufficiale.

Oscar trasportato in ospedale per un problema cardiaco: le condizioni svelate dal San Paolo

“Durante gli accertamenti effettuati martedì mattina (11), al SuperCT, nell’ambito della preparazione alla pre-stagione 2026, l’atleta Oscar ha presentato un episodio con alterazioni cardiologiche, prontamente curato dai professionisti del club e dall’equipe medica dell’Einstein Hospital Israelita, presenti sul posto. Il giocatore è stato poi trasportato in ospedale, dove attualmente le sue condizioni sono stabili e rimane sotto osservazione per ulteriori accertamenti volti a chiarire la diagnosi. Come da procedura standard e nel rispetto della privacy del giocatore, nuove informazioni saranno rese pubbliche non appena ci saranno aggiornamenti da parte dell’équipe medica, in accordo con Oscar“.

Il centrocampista stava eseguendo questo test ad interventi, quando è venuto meno ed è svenuto, provocando preoccupazione ed angoscia nel volto dei presenti. Rimasto privo di sensi per qualche minuto, è stato subito assistito dallo staff medico, che stava conducendo le prove. Un retroscena, tuttavia, potrebbe giustificare l’accaduto: in estate, difatti, il brasiliano è stato sottoposto ad una visita per una frattura vertebrale riportata in una gara giocata con il Corinthians ed è emersa un’anomalia. Un referto, però, ha consentito all’atleta di giocare, forse commettendo qualche errore; non è da escludere l’ipotesi di appendere gli scarpini al chiodo.