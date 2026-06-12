Partey non giocherà Ghana-Panama, il Canada gli ha negato l’ingresso (ha sette accuse di stupro)

Anche di un'aggressione sessuale; il processo sarà a Londra. Negli Stati Uniti, però, può entrare e giocherà la partita contro l'Inghilterra a Boston.

Thomas Partey non giocherà la prima partita dei Mondiali con la sua Nazionale, il Ghana, poiché gli è stato negato l’ingresso in Canada. L’ex centrocampista dell’Arsenal è stato accusato di sette accuse di stupro e una di aggressione sessuale contro quattro donne, che sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022; lui si è sempre dichiarato innocente.

Partey non giocherà Ghana-Panama in Canada

Come riportato da Sky Sport Uk, la Fifa non ha rivelato le ragioni per cui a Partey è stato negato il visto, ma il giocatore è in attesa del processo a Londra.

Il Ghana giocherà mercoledì contro il Panama, a Toronto, ed è nello stesso gruppo dell’Inghilterra. Proprio la partita contro gli inglesi sarà disputata a Boston, dove invece Partey è stato ammesso.

Un portavoce della Fifa ha dichiarato a Sky News: “La Fifa non è coinvolta nei processi di immigrazione dei paesi ospitanti, compresa l’aggiudicazione dei visti. Come per i precedenti eventi Fifa, il governo ospitante determina in ultima analisi chi è ammesso nel Paese“.