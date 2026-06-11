Guida ai Mondiali, Gruppo L: l’Inghilterra fa sul serio, ma Modrić è ancora lì a sbarrarle la strada
L'Inghilterra di Bellingham e Kane è la favorita, la Croazia di Modrić la rivale di sempre. Ghana e Panama per disturbare.
Si chiude la nostra guida ai Mondiali 2026 con l’ultimo raggruppamento. Il Gruppo L Mondiali 2026 mette di fronte Inghilterra, Croazia, Ghana e Panama: i Tre Leoni affamati di rivincita e l’eterno Modrić a sbarrare la strada. La favorita c’è, ma il passato dice di non fidarsi. Il Ghana può fare lo sgambetto. Ecco chi passa e le stelle da seguire.
Il colpo d’occhio
L’Inghilterra ha tutto per arrivare in fondo, ma sa che i Mondiali sono il suo eterno tormento.
Le quattro squadre
Inghilterra, i Tre Leoni affamati. Croazia, l’eternità di Modrić. Ghana, le Black Stars. Panama, i combattenti.
La gerarchia
Favorita l’Inghilterra nel Gruppo L dei Mondiali 2026 (Bellingham, Kane, Saka). Sfidante la Croazia, su Modrić e Gvardiol. Outsider il Ghana di Kudus, materasso Panama.
Il duello
Inghilterra-Croazia per il primo posto.
Il campione
Jude Bellingham, già fulcro totale dell’Inghilterra. Ma di fronte ha un maestro, Modrić.
L’occhio azzurro
Nessun azzurro in campo, ma una firma che il nostro calcio conosce: l’Inghilterra è guidata da Thomas Tuchel.
La chicca
L’Inghilterra non vince un Mondiale dal 1966: sessant’anni di attesa. E Modrić fa il regista a un’età in cui quasi tutti hanno smesso.
Il verdetto de ilNapolista
Passano Inghilterra e Croazia. Il Ghana di Kudus può fare lo sgambetto.