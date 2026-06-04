Pallone d’Oro, le percentuali sui favoriti: Kane al 19,6%, Kvara al 7,1%

Chi vincerà il Pallone d’Oro ? Bella domanda: mai come quest’anno sembra non esserci un vero e proprio favorito. Certo, Kvara ha fatto una stagione pazzesca, soprattutto in Champions , ma Kane , Dembélé e Olise non sono da meno. Molto dipenderà anche dal risultato del Mondiale a cui, ricordiamo, il georgiano non parteciperà. Betfair, piattaforma di scommesse online inglese, ha pubblicato le sue percentuali.

La top-20 è così composta: Harry Kane è in testa con il 19,6%, seguito da Ousmane Dembélé con il 14,2%, Declan Rice con il 10,6%, Michael Olise con l’8%, Khvicha Kvaratskhelia e Lamine Yamal con il 7,1%, Vitinha con il 5,3%, Kylian Mbappé con il 4,2%, Désiré Doué con il 2,5%, Erling Haaland con l’1,9%, Raphinha, Bruno Fernandes e Julián Álvarez con l’1,2%, Lionel Messi, Pedri, Vinícius Júnior, Bukayo Saka, Achraf Hakimi e Federico Valverde con l’1%, e Cristiano Ronaldo con lo 0,8%.

Come potete ben vedere, regna un equilibrio pazzesco. Chi la spunterà?