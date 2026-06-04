Pallone d’Oro, le percentuali sui favoriti: Kane al 19,6%, Kvara al 7,1%
Le percentuali di Betfair: "A chiudere il podio ci sono Ousmane Dembélé con il 14,2%, Declan Rice con il 10,6%. Messi è all'1% e Ronaldo allo 0,8%"
Miami 29/06/2025 - FIFA Club World Cup 2025 / Flamengo-Bayern Monaco / foto Imago/Image Sport
nella foto: esultanza gol Harry Kane ONLY ITALY
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Chi vincerà il Pallone d’Oro? Bella domanda: mai come quest’anno sembra non esserci un vero e proprio favorito. Certo, Kvara ha fatto una stagione pazzesca, soprattutto in Champions, ma Kane, Dembélé e Olise non sono da meno. Molto dipenderà anche dal risultato del Mondiale a cui, ricordiamo, il georgiano non parteciperà. Betfair, piattaforma di scommesse online inglese, ha pubblicato le sue percentuali.
Pallone d’Oro, le percentuali
Riporta Marca:
“La corsa appare più aperta che mai: Harry Kane guida le previsioni di Betfair con il 19,6% di probabilità, davanti a Ousmane Dembélé con il 14,2% e Declan Rice con il 10,6%. Secondo i dati di mercato analizzati da Betfair, i 20 principali favoriti concentrano il 90,7% delle probabilità, mentre gli altri 21 candidati si dividono appena il 9,3%.
La top 20
La top-20 è così composta: Harry Kane è in testa con il 19,6%, seguito da Ousmane Dembélé con il 14,2%, Declan Rice con il 10,6%, Michael Olise con l’8%, Khvicha Kvaratskhelia e Lamine Yamal con il 7,1%, Vitinha con il 5,3%, Kylian Mbappé con il 4,2%, Désiré Doué con il 2,5%, Erling Haaland con l’1,9%, Raphinha, Bruno Fernandes e Julián Álvarez con l’1,2%, Lionel Messi, Pedri, Vinícius Júnior, Bukayo Saka, Achraf Hakimi e Federico Valverde con l’1%, e Cristiano Ronaldo con lo 0,8%.
Come potete ben vedere, regna un equilibrio pazzesco. Chi la spunterà?