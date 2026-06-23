Palestra si allontana dall’Inter? Si è inserito il Chelsea che offre molti più soldi

Malagò è il volto presentabile che il calcio italiano ha dovuto ingoiare

di Massimiliano Gallo - Gravina mai avrebbe mollato. Un anno fa fu eletto col 98,7% dei consensi. Ora non è più presentabile. Serviva altro e pur di far fallire il piano di Abodi, Marotta ha lavorato al Papa dei Parioli. Ma il blocco di potere è rimasto quello di prima