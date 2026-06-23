Palestra si allontana dall’Inter? Si è inserito il Chelsea che offre molti più soldi
Di Marzio dice che il calciatore piace molto a Xabi Alonso. L'Inter non può andare oltre i 50 milioni.
L’Inter pensava di aver chiuso l’arrivo di Marco Palestra dall’Atalanta, ma l’inserimento del Chelsea potrebbe cambiare tutto. I Blues offrono anche un ingaggio molto più alto rispetto ai nerazzurri.
È andato male l’incontro con Marotta e Ausilio
Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport Italia, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno incontrato l’agente del calciatore (ovvero Alessandro Lucci) per offrire un contratto in linea con la proposta di 50 milioni di euro più bonus fatta all’Atalanta. Nel orso dell’incontro, però, è emersa una novità che potrebbe far saltare tutto: l’inserimento del Chelsea.
I dirigenti dei ‘Blues’, dietro ad una forte spinta dello stesso Xabi Alonso, sarebbero propensi a rilanciare l’offerta fatta dall’Inter. I nerazzurri ovviamente non possono iscriversi alla gara del rilancio. Non sanno nemmeno loro come potrebbero garantire 50 milioni di euro, figurarsi di più. Il punto chiave pare essere la volontà dello stesso Marco Palestra che, almeno per il momento, ha sempre preferito la possibilità di restare in Italia. C’è però anche la volontà dell’Atalanta, non solo quella del giocatore.
Di Marzio sottolinea che Palestra vorrà scegliere in accordo con l’Atalanta
Scrive Di Marzio:
“Per il giocatore sarà importante fare la sua scelta in accordo con la società che l’ha lanciato nel mondo del calcio. Intanto si attende che arrivi il rilancio del Chelsea rispetto all’offerta dell’Inter, oppure che siano proprio i nerazzurri a provare a chiudere prima che i londinesi vadano forte sul giovane azzurro”.