Norton-Cuffy, è sfida tra Napoli e Fiorentina per il terzino del Genoa

Schira su Tuttosport: il Napoli non è più solo sull'inglese del Genoa. E intanto resta vivo il duello col Boca per Zeballos.

Il nome per la fascia destra è sempre lo stesso, ma adesso c’è concorrenza. Secondo Nicolò Schira (Tuttosport), per Brooke Norton-Cuffy del Genoa è sfida tra Napoli e Fiorentina: i viola si sono inseriti sull’obiettivo che gli azzurri seguono da tempo.

Norton-Cuffy, ora è corsa a due

Il terzino inglese è da mesi nei radar del Napoli: lo seguivamo come favorito nel casting per la fascia destra, con il Genoa che valuta il cartellino 15 milioni. La novità di Schira è che la Fiorentina ha deciso di provarci, trasformando la trattativa in un duello: chi vuole l’inglese dovrà muoversi in fretta.

Zeballos, l’ala che serve: duello col Boca

Sul fronte offensivo, intanto, resta vivo l’interesse per Exequiel Zeballos del Boca Juniors: un esterno d’attacco, un’ala che concede strappi, profilo che agli azzurri manca. Una pista che seguiamo da mesi, da quando l’argentino aveva messo in testa solo il Napoli senza trattare il rinnovo coi xeneizes. Schira conferma: è duello col Boca per portarlo in Italia.