Per Norton-Cuffy il Genoa vuole 15 milioni, il Napoli è interessato (Tmw)

C'è anche la Juventus sul terzino inglese. Per il Grifone, sarebbe una plusvalenza quasi totale poiché è stato pagato circa 2 milioni.

Il Napoli è alla ricerca di un vice di Giovanni Di Lorenzo e pare abbia messo gli occhi su Norton-Cuffy del Genoa, che proprio al Maradona è stato recentemente protagonista di una buona gara.

Napoli su Norton-Cuffy del Genoa

Come riportato da Tuttomercatoweb:

Il Napoli ha messo nel mirino Norton-Cuffy, già seguito dalla Juventus nel corso delle ultime settimane. La valutazione che ne fa il Genoa è di circa 15 milioni e proprio nella sfida del Maradona ha regalato una fiammata con conseguente gol di tacco di Ekhator. Un’azione che ha attirato diverse società. Difficile però che a gennaio il Genoa possa cederlo. Poi se dovesse arrivare una grossa offerta verrebbe sicuramente valutata, perché Norton-Cuffy sarebbe una plusvalenza quasi totale poiché pagato circa 2 milioni nel corso dell’estate del 2024.

Ha deciso di lasciare l’Arsenal dopo i prestiti al Lincoln, Rotherham, Millwall e Coventry, rifiutando le offerte da due squadre della Premier League e dalla Germania…

«Volevo andare in Italia, giocare e sperimentare un nuovo stile di calcio, una nuova cultura e uscire dalla mia zona di comfort, perché avrei potuto facilmente rimanere in Inghilterra e giocare per una squadra inglese. Ma mi sono detto: “Voglio provare una sfida all’estero e conoscere nuova cultura”. Il campionato italiano è noto per le capacità difensive, la struttura, lo stile di gioco. Così ho pensato di venire in Italia per migliorarmi difensivamente, ma anche mostrare cosa posso fare spingendomi più avanti.»

L’esperienza all’Arsenal:

«All’Arsenal impari ogni giorno. Il livello, lo standard è estremamente alto, quindi sento che mi ha aiutato molto».