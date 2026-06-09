No di Palestra al Newcastle: l’Inter spinge, ma il Manchester City non molla

Come riportato dalla redazione Theteamtalk.com, Palestra ha rigettato al mittente l'offerta del Newcastle. Sul calciatore c'è sempre l'Inter, ma attenzione al City di Maresca e al Barcellona

Marco Palestra è sicuramente tra i calciatori più sotto la luce dei riflettori di questi primi di calciomercato. Dopo la grandissima stagione trascorsa in prestito al Cagliari, l’esterno italiano è tornato al club che detiene la proprietà del suo cartellino: l’Atalanta. Tuttavia, nonostante il fortissimo interesse di diverse squadre della Premier League, l’Inter (molto attiva in questi primi giorni di calciomercato estivo) sta provando di tutto per acquisire le sue prestazioni.

Palestra, no dell’italiano al Newcastle: Inter in pole, ma a Maresca piace tantissimo l’ex Cagliari

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Theteamtalk.com’, il Newcastle si è mosso per Palestra che, però, ha detto no ai ‘Magpies‘. Questi ultimi hanno avuto dei contatti con l’italiano, ma non c’è stato modo di fargli cambiare idea. Questa notizia ha dato maggiore forza all’Inter, che vuole Palestra al posto di Dumfries (promesso sposo al Real Madrid).

Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero anche trovato l’accordo con il calciatore, mentre quello con l’Atalanta è ancora lontano dall’essere raggiunto. L’Inter, infatti, non è arrivata ancora alla richiesta della ‘Dea’ di 40 milioni per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Marco Palestra.A seguito di questa fase di stallo, dunque, c’è da monitorare l’interesse per l’italiano sia del Barcellona che del Manchester City. Tra i due club quello inglese è sicuramente il più pericoloso per l’Inter, visto che Enzo Maresca apprezza tantissimo le qualità di Marco Palestra.