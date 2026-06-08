Niente Napoli, Rizzetta riparte dalla Reggina

Il clamore mediatico attorno alla presunta offerta americana per il Napoli

C’è tanto clamore mediatico attorno alla presunta offerta fuori mercato di 2,2 miliardi di euro per il Calcio Napoli da parte di investitori americani che hanno in Matt Rizzetta il loro ambasciatore. Rizzetta a Napoli ha investito nel Napoli Basket che ha vissuto una stagione anonima: ha a lungo rischiato la retrocessione. Possiede il Campobasso ed è venuto allo scoperto parlando di un corteggiamento – naufragato – a De Laurentiis per l’acquisto del Napoli.

A Rizzetta resta il basket

Scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli:

Respingere l’offerta americana (…) mette a tacere gli irriducibili italo-americani. Si sono rivolti alla Reggina. Con l’ultimatum di sabato pomeriggio

Matt Rizzetta l’ha presa, riparte in quarta serie, direttore sportivo Francesco Montervino, l’ex capitano del Napoli. Che l’offerta a De Laurentiis

fosse sfumata ancora prima del suo annuncio era chiaro. Il presidente che conosce la grammatica degli affari non ha mai chiesto la “prova dei fondi”. Più chiaro di così? Non aveva interesse a cedere il più giocoso e caro dei suoi beni, aspettava questi giorni.

Gli americani escono dai radar del Napoli dopo la cena nel lusso del hotel De Bonart con Matt Rizzetta e figlia, molta cordialità e puntuali biglietti omaggio per lo stadio. Rimane aperto con il Comune il progetto di Rizzetta per il Palazzo del Basket, anche se lo schizzo non entusiasma i tecnici di Palazzo San Giacomo.