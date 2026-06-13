Nel ritiro della Scozia il tifoso chef Gordon Ramsay: “McTominay mi ha parlato di risotti e delle sue azioni”

Vista l’assenza dell’Italia, e al netto del solito amore per l’Argentina, i tifosi del Napoli a questo Mondiale farammo il tifo per la Scozia di McTominay, protagonista di un video tra i vicoli di Napoli in stile ‘Trainspotting’ (film famoso degli anni novanta). Ha incontrato un tifoso d’eccezione, lo chef stellato scozzese Gordon Ramsay.

Le parole di Ramsay su McTominay e come sta Gilmour

Lo chef stellato Michelin, e notissimo personaggio televisivo, come riportato dal The Sun, è stato nel ritiro della Scozia per parlare di preparazione, cibo, motivazione e come battere Haiti. Proprio in quest’occasione, come svelato dallo stesso Ramsay ai microfoni del Sun, McTominay (che si trova benissimo a Napoli anche dal punto vista gastronomico), ha chiesto dei consigli sui risotti. Le parole dello chef:

“Scott mi stava raccontando dei suoi risotti in Italia e di quanto sia preoccupato per le sue azioni ed io gli ho risposto: ‘Scott, smettila di preoccuparti del mercato azionario e concentrati solo sulla partita, ci vediamo alla partita contro il Brasile! Ho fatto una bella chiacchierata con Scott. Quest’ultimo ha appena visto cosa ha fatto da quando è in Italia e come è migliorato. Ma il capitano Andy li ha portati in un ottimo stato e l’atmosfera è unica’.

“Siamo piccoli ma combattivi”

Ramsay ha poi concluso il suo intervento ed il riferimento a Gimour:

“Poi ho visto Billy e mi sono dispiaciuto moltissimo per l’infortunio, come potete immaginare. Sì, è stato fantastico. Onestamente, non vedevo l’ora di scendere in campo. Ero emozionatissimo di unirmi alla squadra e di vederli giocare. Era da tempo che nopi tifosi scozzesi aspettavamo questo momento ed è fantastico vederti di nuovo sulla scena mondiale e lasciare il segno. L‘atmosfera in quello spogliatoio era elettrizzante. Sono legatissimi. Tutte le famiglie sono arrivate venerdì, e questo le renderà sicuramente più felici dopo la partita di domani sera. Non sono così preoccupati per l’umidità. Credo che quelle pause per bere acqua siano una vera e propria ancora di salvezza. “Sono molto fiducioso. Sapete, in Scozia vivono cinque milioni di persone, siamo una popolazione minuscola. Pensate alle dimensioni del Brasile, della Francia, della Germania, siamo dei pesciolini, ma siamo una forza potente”.