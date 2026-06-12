McTominay testimonial di Napoli nello spot Adidas per la Scozia

Scott cammina tra i vicoli della città: "scegli il sole di Napoli e la pioggia di Glasgow”. Al Mondiale ha accusato un problema di stomaco ma contro Haiti ci sarà

Ammettiamolo: più di una parte di noi avrà il cuore che tiferà Scozia in questo Mondiale. Il motivo è ovviamente uno solo: Scott McTominay. Il centrocampista, già diventato leggenda in azzurro, ha trascinato la sua nazionale con un gol spettacolare in rovesciata (diventato persino un murale) nella fase di qualificazione alla competizione iridata e ora vuole semplicemente godersi l’esperienza fino in fondo. Lo scozzese si conferma personaggio di statura internazionale. Adidas ha pensato a lui per mettere insieme Glasgow e Napoli.

Lo spot per Adidas

Adidas, in collaborazione con la nazionale scozzese, ha pubblicato un bellissimo spot che invita a tifare Scozia, riprendendo il celebre monologo iniziale di Trainspotting. Nel video si vede McTominay camminare tra i vicoli di Napoli, mentre una voce fuori campo ripete il monologo originale, ma con una variazione: invece di “choose life” (scegli la vita), si dice ad esempio “scegli la pizza”, oppure “scegli il sole di Napoli e la pioggia di Glasgow”, intrecciando simbolicamente le due città.

In sottofondo, ovviamente, non può mancare la celebre Lust for Life di Iggy Pop. Un’idea di marketing piuttosto geniale. E dunque: choose Scotland, scegli la Scozia.

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McTominay si ferma per un fastidio intestinale: nessun allarme

Riporta il Guardian:

“La Scozia è fiduciosa che Scott McTominay sarà in forma per affrontare Haiti sabato, nonostante il centrocampista abbia saltato l’allenamento di giovedì a causa di un disturbo allo stomaco. Le indiscrezioni provenienti dall’interno del ritiro dicono che McTominay non si è allenato a scopo precauzionale, più che per il timore concreto di saltare la partita.”

McLean, suo compagno di reparto, ha dichiarato:

“Sono sicuro che tutti incrocino le dita affinché Scott stia bene. Tutti sanno cosa porta Scott alla squadra. È evidente quanto sia importante per noi. Per quanto sia stato un lavoro di squadra (la qualificazione), e lo sarà sempre, abbiamo giocatori speciali al centro del gruppo.

È su un murale per un motivo. È un talento vero, un giocatore speciale, una persona straordinaria e una parte fondamentale della squadra. Ha molta voglia di giocare e la sua preparazione è stata eccellente, a parte forse qualcosa che ha mangiato da qualche parte lungo la strada.”