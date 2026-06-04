I Knicks battono gli Spurs in gara 1: super Jalen Brunson nell’ultimo quarto

Dopo una partita difficile, Brunson decide gara 1 con 13 punti nel solo ultimo quarto. Gli Spurs perdono un vantaggio di 14 punti, ritrovano il vantaggio nel finale, ma poi si spengono. Gara 2 è in programma nella notte tra venerdì e sabato.

Giocando in trasferta, con il loro miglior giocatore a tratti zoppicante, i New York Knicks vincono la gara 1 delle NBA Finals 2026 e si portano in vantaggio per 1-0 sui San Antonio Spurs. New York ha rimontato 14 punti, poi ha rischiato di farsi sfuggire di nuovo la partita sul finale, ma grazie alle giocate di Jalen Brunson è riuscita a vincere 105-95.

Come accennato sopra, lo stesso Brunson è stato costretto a uscire nel primo quarto dopo che il suo ginocchio destro è stato colpito da un giocatore di San Antonio, ed è stato poi ulteriormente a rischio nel secondo quarto quando gli è stata calpestata la caviglia sinistra. Tuttavia, nonostante una gara difficile al tiro (12/31 e 2/9 da tre), nel quarto periodo, Brunson ha segnato 13 punti, di cui 11 consecutivi, e ha poi concluso con un improbabile tiro in sospensione a 37 secondi dalla fine che ha sigillato gara 1.

Con questo successo i Knicks mantengono aperta una striscia di dodici vittorie consecutive nei playoff, perdendo solo una partita su otto in trasferta in questa postseason.

Brunson ha infine totalizzato 30 punti. “Starò bene“, ha dichiarato all’emittente ESPN dopo la partita riguardo alle sue condizioni fisiche. Karl-Anthony Towns, l’altra star di New York, ha segnato 10 dei suoi 18 punti nel terzo quarto e ha concluso con una doppia-doppia aggiungendo anche 12 rimbalzi.

Wembanyama, solo su 6 su 21 da tre punti

La stella degli Spurs, Victor Wembanyama, alle sue prime finali in carriera, ha messo a referto 26 punti, ma segnando solo sei dei suoi 21 tiri e 2 dei suoi 9 tentativi da tre punti. Ha catturato 12 rimbalzi, ma ha commesso anche sei palle perse. La matricola di San Antonio, Dylan Harper, è stato forse il migliore dei suoi, segnando 16 punti partendo dalla panchina. Il resto delle riserve della squadra texana non ha però dato molto, registrando solo quattro punti combinati.

Nonostante siano una delle squadre più giovani di sempre ad arrivare alle Finals, gli Spurs hanno comunque mostrato il tipo di determinazione solitamente appartenente a squadre molto più esperte. Nove punti consecutivi degli Spurs hanno ridato loro il vantaggio per 95-94 a 2 minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Il digiuno offensivo di quattro minuti di New York è terminato nel possesso successivo, quando Brunson ha realizzato una tripla che ha riportato New York definitivamente in vantaggio per 97-95.

Un eroe sottovalutato per i newyorkesi è stato sicuramente Josh Hart, il quale ha segnato solo 3 punti, ma con ben 15 rimbalzi, 4 palle recuoerate e 6 assist. Un tuttofare. Nei suoi 27 minuti in campo ha registrato un plus/minus di +22, rivelandosi silenziosamente (ma non troppo) decisivo per i suoi.