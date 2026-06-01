NBA Finals: Spurs e Knicks si sfidano per il titolo in un rematch del 1999

I San Antonio Spurs del fenomeno francese Victor Wembanyama hanno battuto l’altra notte i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder nella decisiva gara 7, assicurandosi la loro prima partecipazione alle NBA Finals dal 2014. A partire dalla notte tra il 3 e il 4 giugno (ore 2:30 italiane), gli Spurs affronteranno quindi i New York Knicks per la conquista del titolo. Per il settimo anno di fila la NBA vedrà due squadre diverse in finale rispetto all’anno precedente e questa volta ha un sapore ancora più speciale.

I Knicks arrivano in finale dopo 27 anni dall’ultima volta, nel 1999, quando affrontarono proprio i San Antonio Spurs i quali vinsero il loro primo titolo. L’ultimo campionato conquistato dalla squadra di New York risale invece al 1973, ben 53 anni fa. La squadra di Mike Brown (coach Knicks), dopo anni di mancate occasioni, ha reso onore al proprio potenziale, dominando tutte le squadre incontrate sul proprio cammino: 4-2 agli Atlanta Hawks al primo turno e due 4-0 rispettivamente contro Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers, arrivando alla gara 1 contro San Antonio con una striscia aperta di 11 vittorie di fila ai playoff. Jalen Brunson, eletto miglior giocatore della Eastern Conference, è il leader della squadra. Da quando è arrivato a New York, ha costruito una cultura ed è diventato il beniamino di una città e di un ambiente molto esigente in cui basta poco per essere tormentato dalle critiche.

Wembanyama, ai suoi primi playoff, eletto miglior giocatore Western Conference

Dall’altra parte San Antonio approda alle Finals forse più stanca dopo una serie impegnativa vinta, come accennato sopra, solo alla settima gara contro i campioni in carica. Tuttavia, proprio sulla base di ciò, si appresta ad affrontare i Knicks con tanta motivazione, consapevolezza e con il fattore campo a favore. Ciò che più colpisce di questa squadra però è l’essere così precoce. Prima di quest’anno gli Spurs non disputavano la postseason dal 2019; Victor Wembanyama, ai suoi primi playoff, è stato eletto miglior giocatore della Western Conference e ha guidato la squadra in finale; i giovanissimi Stephon Castle e Dylan Harper, rispettivamente al secondo e al primo anno nella lega, sono i giocatori più decisivi della squadra dopo il lungo francese. Questo certifica il grande lavoro di una società capace di attendere il proprio momento, che ha costruito pazientemente una squadra da titolo e che aveva vinto appena 34 partite su 82 di stagione regolare lo scorso anno.

Knicks e Spurs hanno anche un precedente in stagione in una partita che è valso un trofeo, ovvero la finale della NBA Cup 2025 giocata a dicembre a Las Vegas. In quell’occasione vinse New York per 124-113 grazie ai 28 punti di OG Anunoby e ai 25 punti di Jalen Brunson. In quella partita Wembanyama partì dalla panchina, appena rientrato da un periodo di infortuni.

Insomma, una città trepidante e in attesa da mezzo secolo, da un lato; una squadra che, a prescindere da come vada a finire, avrà un futuro radioso, dall’altro. In ogni caso noi saremo testimoni e non vediamo l’ora.

Spurs – Knicks, dove e quando vedere le partite

Le finali NBA 2026 saranno visibili in Italia su Prime Video, su Sky e tramite il League Pass ufficiale della NBA. Per l’edizione 2026 la diretta esclusiva in Italia sarà affidata a Prime Video, e le partite raccontate dalla squadra di esperti composta da Alessandro Mamoli, Mario Castelli, Matteo Gandini, Tommaso Marino e Andrea Trinchieri. Sky coprirà le NBA Finals 2026 trasmettendo le partite in differita sul canale dedicato Sky Sport Basket (205), e in streaming sull’app Sky Go.