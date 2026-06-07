Napoli su Singo (Galatasaray, ex Torino) ma servono almeno 40 milioni

Il difensore del Galatasaray ha una clausola da 55 milioni e su di lui ci sono anche Newcastle e Borussia Dortmund. Il Gala potrebbe chiedere di meno, dipende dal suo Mondiale con la Costa d'Avorio

Intorno al Napoli – in attesa dell’arrivo di Massimiliano Allegri – stanno circolando diversi nomi di calciatori. Tra questi bisogna inserire quello di Singo.

Singo è tra i pretendenti a diventare il vice Di Lorenzo: i dettagli dell’interesse del Napoli

Come riportato dal giornalista turco Ali Naci Kucuk, Manna è tra i pretendenti per l’ex giocatore del Torino ora al Galatasaray. Oltre a quello del Napoli, però, ci sarebbe anche l’interesse di altre due squadre europee: il Borussia Dortmund e il Newcastle. Il prossimo Mondiale, di fatto, per Singo potrebbe essere una vetrina.

L’ex laterale del Torino ha una clausuola rescissoria di 55 milioni di euro che, però, difficilmente arriveranno. Il Galatasaray, quindi, potrebbe dire sì ad una cessione di Singo anche per un’offerta di circa 40 milioni di euro. Ricordiamo che Singo in passato è già stato più volte accostato al Napoli ma bisogna sottolineare anche il pensiero di Burak Eren altro giornalista turco. Per quest’ultimo, infatti, Singo dovrebbe restare nella squadra campione di Turchia. Anche perché la prossima stagione sarà finalmente in perfette condizione fisiche, mentre quest’anno ha avuto diversi infortuni.