Conte e De Laurentiis, l’amico di famiglia: ieri erano a Ischia

A dispetto della surreale conferenza, i due vanno d'accordo e si frequentano. Conte ha mantenuto la casa in affitto: non sappiamo se sarà un bene per il Napoli. Il tecnico del quarto scudetto non ama Allegri

Conte e De Laurentiis, un rapporto oltre la surreale conferenza

A dispetto della tragicomica conferenza stampa di fine anno in cui Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno offerto il peggio di sé. Con l’allenatore che mimava sempre scetticismo e contrarietà alle parole del presidente, fino addirittura a lasciare anzi tempo la conferenza perché De Laurentiis era troppo prolisso e parlava d’altro (come al solito peraltro). Insomma una brutta immagine che rendeva chiaro il perché della divisione: non andavano d’accordo su nulla.

E invece pare che i due stiano bene insieme. Repubblica definisce Conte un amico di famiglia per De Laurentiis. Le rispettive consorti vanno d’accordo. E infatti, come scrive il giornale, i due ieri erano a Ischia insieme.

“Allegri l’allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte, che però resta un suo amico di famiglia. Tanto che ieri i due erano ad Ischia insieme per il weekend”.

Antonio non ama troppo Allegri

Chissà cosa gli avrà detto il tecnico salentino che non ama troppo il livornese. Possiamo anche togliere il troppo. Non lo ama. Probabilmente perché non ha mai digerito che Allegri alla Juventus abbia vinto più di lui con l’aggiunta di due finali di Champions. Mentre lui andò via per protesta dopo la famosa frase sul ristorante da cento euro. O forse perché i due hanno una concezione del gioco apparentemente simile ma per Conte non è affatto così. Una volta in conferenza fece anche un accenno: “Per qualcuno il calcio è semplice ma non è così”.

Conte starà molto a Napoli. Ha rinnovato l’affitto della sua casa a Chiaia. Se non andrà in Nazionale, e pare che non andrà visto il suo ingaggio, potrebbe trascorrere un bel po’ di tempo in città. E non sappiamo se sia una cosa positiva o negativa per il nuovo Napoli che ha in panchina un altro tecnico. A naso diremmo negativa.