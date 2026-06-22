Napoli, sondaggio per Luiz Henrique dello Zenit: il club russo vuole 40 milioni

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli sta seguendo con attenzione Luiz Henrique, brasiliano classe 2001 che sta disputando il Mondiale; ala destra dello Zenit, ha vinto la Copa Libertadores nel 2024-25 quando vestiva la maglia del Botafogo.

Il Napoli segue Luiz Henrique, ala brasiliana dello Zenit

Sportmediaset scrive:

Il Napoli avrebbe fatto un sondaggio per Luiz Henrique. Allo Zenit non sarà facile strapparlo: la richiesta del club russo è di 40 milioni di euro, cifra necessaria anche per non fare minusvalenza dato che il brasiliano è stato pagato 35 milioni dalla squadra di proprietà di Gazprom. La cifra è ritenuta eccessiva dal Napoli, che però sta spingendo per trattare e provare ad abbassarla.

Sei gol e quattro assist per lui in questa stagione, in 34 presenze con lo Zenit.

Carlo Ancelotti, inoltre, lo ha fatto esordire ai Mondiali contro il Marocco, giocando 28 minuti.

Tra il 2022 e il 2024 ha giocato nel Betis, dove ha collezionato 4 reti in 64 presenze.