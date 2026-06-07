Napoli pronto a ringiovanire il reparto offensivo: intensificati i contatti per Can Uzun del Francoforte

La Bild e Fussballdaten scrivono di diversi club interessati al trequartista/esterno classe 2005, tra cui Milan, Galatasaray e Aston Villa. Disputerà i Mondiali con la Turchia.

Can Uzun è seguito da Milan e Napoli, ma non solo. Il ventenne turco dell’Eintracht Francoforte ha segnato il suo primo gol in Nazionale maggiore nell’amichevole contro la Macedonia del Nord, vinta 4-0. Il suo futuro si deciderà dopo il torneo intercontinentale, ma intanto ci sono già diversi club interessati a lui per il calciomercato estivo. Il trequartista classe 2005 , dal valore che oscilla tra i 40 e i 45 milioni, ha segnato 10 gol e fornito 6 assist in tutte le competizioni la scorsa stagione.

Il Napoli sfida Milan, Galatasaray e la Premier per Can Uzun

La Bild aveva scritto tre giorni fa, il 4 giugno 2026:

L’Eintracht Francoforte non ha ancora ricevuto alcuna offerta concreta. Il giovane talento è completamente concentrato sul suo sogno Mondiale. Si prevede che la situazione diventi più chiara soltanto dopo. Una cosa è certa: oltre al Galatasaray, ci sono già numerosi altri club di alto livello interessati al giocatore turco. Dopo il Milan, anche il Napoli è entrato nella trattativa, così come diversi club inglesi.

Gli azzurri hanno intensificato i contatti

Anche Fussballdaten, con il giornalista Ekrem Konur, conferma la notizia del quotidiano tedesco e svela il club inglese maggiormente interessato, ovvero l’Aston Villa:

Il Milan segue da tempo con grande attenzione Can Uzun. Allo stesso tempo, anche il Napoli è entrato nella corsa al trasferimento e ha attivato la propria rete di osservatori e specialisti. La dirigenza partenopea, che punta a ringiovanire il reparto offensivo, ha intensificato i contatti con l’agenzia che gestisce il calciatore.