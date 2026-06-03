È il giorno della (possibile) separazione tra Allegri e il Milan

Per la Gazzetta il Milan garantisce a Max il milione di differenza tra lo stipendio che avrebbe percepito in rossonero e quello che gli garantisce il Napoli

Meglio non fidarsi delle cifre, ma della sostanza sì. Oggi potrebbe essere il giorno in cui Massimiliano Allegri smette di essere un dipendente del Milan. Deve firmare l’accordo con il club rossonero. Le cifre non sono chiare. Quelle di ieri del Corriere della Sera non corrispondono a quelle di oggi della Gazzetta.

Il ballo delle cifre

Il Corsera, con Monica Colombo, ha scritto ieri della richiesta di Allegri di cinque milioni lordi: due per sé e il resto per lo staff. Mentre la società vorrebbe concedergli 500mila euro.

E ieri il quotidiano di via Solferino ha scritto:

“Altrimenti Allegri minaccia di stare fermo un anno costringendo di fatto il club, nell’anno del profondo rinnovamento, all’esborso complessivo di 13 milioni e 600 mila euro lordi 10 milioni e 600 per sé e i restanti per il gruppo di lavoro)” .

La Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, è più ottimista. Scrive dell’appuntamento a Casa Milan tra Massimo Calvelli – membro del Cda rossonero e di fatto l’uomo che in questo momento ha in mano le chiavi del club e che ha ereditato l deleghe dell’amministratore delegato Furlani anch’egli licenziato- e gli avvocati di Allegri. Il tecnico ha ancora un anno di contratto. E, come ricorda la Gazzetta, avrebbe desiderato una cospicua liquidazione.

Allegri a Napoli guadagnerà un milione in meno

Quel che il Milan offre è:

“la differenza tra quanto Max avrebbe dovuto guadagnare ancora in rossonero e quello che De Laurentiis gli ha garantito per guidare il Napoli dalla prossima stagione. Balla circa un milione: se Allegri accetta, il gioco è fatto”.

A Milano Allegri avrebbe guadagnato 5,5 milioni di euro. A Napoli 4,5. La differenza ce la metterebbe il Milan.