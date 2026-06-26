Napoli, McTominay salterà Dimaro: tornerà direttamente a Castel di Sangro
La Scozia è ad un passo dall'eliminazione del Mondiale, Scotto andrà in ferie e rientrerà per la parte abruzzese del ritiro
Siamo, ormai, al giro di boa della fase a gironi del Mondiale e tra le squadre prossime a lasciare la massima competizione calcistica c’è la Scozia di Scott McTominay.
Scozia ad un passo dall’eliminazione dal Mondiale
Dopo il ko rimediato l’altra sera contro il Brasile con il risultato finale di 3-0, la Scozia è a un passo dall’eliminazione. Gli scozzesi con tre punti sono sì ancora tra le selezioni che potrebbero essere ripescate ma, al netto di possibili stravolgimenti incredibili, dovrebbero essere comunque eliminati. Un sola vittoria, contro Haiti, per giunta striminzita: 1-0.
Finito il Mondiale, cominceranno le vacanze di Scott McTominay. Il calciatore del Napoli resterà negli Stati Uniti almeno fino a domenica, per poi aggregarsi al Napoli direttamente a Castel di Sangro.
Scrive il Corriere del Mezzogiorno:
“Sarà tempo di rientro a casa e poi di vacanze, facendo qualche calcolo sulle settimane di ferie, probabilmente Scott s’aggregherà per il ritiro direttamente a Castel Di Sangro”.
Il Napoli deve rinnovare il contratto a McTominay il prima possibile
Per la prossima stagione, visto che il suo contratto scade nel 2028, la permanenza dell’ex Manchester United è ben salda, ma il club partenopeo deve comunque chiudere la questione prolungamento contrattuale il prima possibile.
Se questo discorso si dovesse protrarre fino alla prossima stagione, il Napoli avrebbe meno forza dal punto di punta di contrattuale. Con un solo anno di contratto, di fatto, McTominay sarebbe molto più appetibile in sede di calciomercato per le diverse big europee.