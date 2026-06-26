La Scozia paga il corto muso contro Haiti, ha solo il 5% di chance di passare il turno

Scrive il Mirror che sarebbe bastato segnare più di un gol nel primo match dei Mondiali per avere maggiori possibilità di arrivare ai sedicesimi, nonostante le sconfitte contro Brasile e Marocco.

Dopo la sconfitta 3-0 contro il Brasile e gli altri risultati arrivati dagli altri gironi, la Scozia ha minime possibilità di qualificarsi tra le migliori terze ai Mondiali 2026. Per McTominay e compagni è certamente una delusione, dopo la vittoria contro Haiti speravano di fare risultati migliori contro la Seleçao e il Marocco, anche se sapevano che strappare un punto a queste due Nazionali sarebbe stato complicato.

La Scozia è quasi fuori dai Mondiali

Il Mirror scrive:

La Scozia ha ormai soltanto il 5% di probabilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale. Potrebbe rimpiangere di non aver battuto la modesta Haiti con un margine più ampio, poiché i risultati maturati dopo il fischio finale della sfida contro il Brasile hanno ridotto al minimo le loro speranze di qualificazione. Le sorprendenti vittorie del Sudafrica e dell’Ecuador fanno sì che le terze classificate dei Gruppi A, B, D, E e F abbiano ora tutte un rendimento complessivo migliore rispetto alla Scozia.

Le possibilità che passassero tra le migliori terze, dopo il match contro il Brasile, erano comunque del 42%; tuttavia, ora la percentuale è crollata al 5,26% (una possibilità su venti).

Nella loro storia, gli scozzesi non hanno mai superato il girone ai Mondiali.