Napoli, i big match contro Inter, Juventus e Milan saranno solo su Dazn

Sky e Dazn hanno la co-esclusiva per: sabato ore 20.45; domenica ore 18.00; lunedì ore 20.45. Nessuno di questi sei match degli azzurri figura al momento.

Napoli, i big match contro Inter, Juventus e Milan saranno solo su Dazn

Aurelio De Laurentiis president or Napoli prior the Supercoppa Italiana semifinal match between SSC Napoli and AC Milan at King Saud University Stadium on December 18, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

La Lega Serie A ha svelato quali tra le partite più importanti della prossima stagione saranno trasmesse anche da Sky, in contemporanea con Dazn. Il Napoli non figura in questa lista, dunque tutti i big match degli azzurri saranno visibili solo su Dazn.

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Napoli

La piattaforma trasmetterà, anche per la stagione 2026/27, tutte e dieci partite della giornata di campionato, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Le gare di ogni giornata in cui ci sarà la co-esclusiva vengono nel seguente modo:

Sabato, ore 20.45 – slot Dazn e Sky
Domenica, ore 18.00 – slot Dazn e Sky
Lunedì, ore 20.45 – slot Dazn e Sky

I big match del Napoli contro Inter (terza e 22esima giornata), Juventus (decima e 24esima giornata) e Milan (15esima e 32esima giornata) non saranno in co-esclusiva con Sky.