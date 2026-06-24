Napoli, i big match contro Inter, Juventus e Milan saranno solo su Dazn

Sky e Dazn hanno la co-esclusiva per: sabato ore 20.45; domenica ore 18.00; lunedì ore 20.45. Nessuno di questi sei match degli azzurri figura al momento.

La Lega Serie A ha svelato quali tra le partite più importanti della prossima stagione saranno trasmesse anche da Sky, in contemporanea con Dazn. Il Napoli non figura in questa lista, dunque tutti i big match degli azzurri saranno visibili solo su Dazn.

I big match di Serie A su Sky e Dazn, le novità sul Napoli

La piattaforma trasmetterà, anche per la stagione 2026/27, tutte e dieci partite della giornata di campionato, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Le gare di ogni giornata in cui ci sarà la co-esclusiva vengono nel seguente modo:

Sabato, ore 20.45 – slot Dazn e Sky

Domenica, ore 18.00 – slot Dazn e Sky

Lunedì, ore 20.45 – slot Dazn e Sky

I big match del Napoli contro Inter (terza e 22esima giornata), Juventus (decima e 24esima giornata) e Milan (15esima e 32esima giornata) non saranno in co-esclusiva con Sky.