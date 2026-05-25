Serie A 2026/27, si inizia il 23 agosto 2026 e si finisce il 30 maggio 2027: la suddivisione del calendario
Ci saranno quattro soste Nazionali e due turni infrasettimanali, a ottobre e gennaio. Il prossimo 5 giugno verrà sorteggiato il calendario delle singole squadre.
La Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2026/27. Il sorteggio delle 38 giornate sono in programma il prossimo 5 giugno a Parma, durante il Festival della Serie A. Il massimo campionato italiano si svilupperà nell’arco di oltre nove mesi, tra agosto 2026 e maggio 2027, con quattro finestre dedicate agli impegni delle Nazionali e due turni infrasettimanali.
Il calendario della Serie A 2026/27
Il prossimo campionato comincerà domenica 23 agosto 2026. I due turni infrasettimanali si terranno mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027. La sosta natalizia è fissata al 27 dicembre 2026.
Per quanto riguarda le soste delle Nazionali, saranno così suddivise: 27 settembre 2026; 4 ottobre 2026; 15 novembre 2026; 28 marzo 2027. Il campionato terminerà il 30 maggio 2027.
Dovremo però aspettare fino al 5 giugno per scoprire il calendario che dovrà affrontare il Napoli, a cui saranno intervallate anche le partite di Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.