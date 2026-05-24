Anguissa e Juan Jesus salutano il Napoli

Frank ha ancora un anno di contratto, sulla strada del rinnovo ci sono i troppi infortuni. Juan Jesus a 35 anni potrebbe andare allo Sporting Lisbona

Oggi alle 18 contro l’Udinese di Runjaic non sarà soltanto l’ultima di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Sarà con ogni probabilità anche l’ultima di calciatori come Anguissa e Juan Jesus, forse anche di Meret.

Anguissa centrocampista dominante

Anguissa ha vinto due scudetti a Napoli. Fu un colpo di Giuntoli che andò a prenderlo al Fulham dove Zambo era rimasto impigliato in una stagione nata male e finita peggio. Il Corsport lo definisce

“un centrocampista dominante, totale, capace di cambiare il volto della squadra con la sua forza fisica, gli inserimenti e la capacità di occupare ogni zona del campo”.

Con Conte è diventato anche goleador. Ha ancora un anno di contratto ma la trattativa per il rinnovo è ancora in fase embrionale. Anche perché quest’anno il centrocampista africano è stato fortemente condizionato dagli infortuni tra un infortunio muscolare in Nazionale e non meglio precisati problemi alla schiena che lo ha tenuto lontano dal campo per un altro po’.

Resterà in panchina anche oggi, come De Bruyne

“Nelle ultime quattro partite non è mai stato titolare e ha raccolto appena 30 minuti. Anche oggi resterà fuori dall’inizio”.

Come peraltro resterà fuori De Bruyne l’esubero eccellente del Napoli.

C’è anche Juan Jesus ai saluti. Il Corsport scrive che andrà via a parametro zero. A quasi 35 anni interessa allo Sporting Lisbona. Ha avuto un ruolo nel Napoli. È stato un calciatore importante in campo e negli equilibri dello spogliatoio.