Napoli e Roma si sfidano sul mercato per Molina e Dodo
La Gazzetta: "Molina piace molto ad Allegri. Manna ha scoperto che si è mossa anche la Roma. Gli azzurri puntano a uno scambio con Olivera. Piace anche Dodo della Fiorentina. A entrambe."
Che sia un match particolarmente acceso, forse il più acceso della Serie A, è un fatto e, adesso, in tempi di calciomercato, la sfida sembra spostarsi anche sugli obiettivi per la fascia destra. Signori, è derby del Sole per Molina e Dodo. Ne parlano Vincenzo D’Angelo e Andrea Pugliese sulla Gazzetta dello Sport.
Napoli-Roma, si accende la sfida per Molina
Si legge sulla Gazzetta:
“In attesa di incrociarsi sul campo, si stanno già fronteggiando nella ricerca all’esterno destro di fascia. Nahuel Molina è l’ultima tentazione in casa Napoli: Manna si è mosso, spinto da Allegri che già lo voleva ai tempi della Juventus. Ma nella chiacchierata esplorativa, il ds azzurro ha scoperto che sull’argentino si è mossa ultimamente anche la Roma.“
Dal canto suo, il Napoli avrebbe un elemento per spingere il vento a suo favore: Mathías Olivera, per il quale Simeone stravede. Lo scambio è possibile, ma se ne parlerà dopo il Mondiale. Ovvio, però, che la Roma potrebbe approfittarne per fare un’offerta più alta.