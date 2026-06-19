La Gazzetta: "Molina piace molto ad Allegri. Manna ha sco­perto che si è mossa anche la Roma. Gli azzurri puntano a uno scambio con Olivera. Piace anche Dodo della Fiorentina. A entrambe."

Che sia un match particolarmente acceso, forse il più acceso della Serie A, è un fatto e, adesso, in tempi di calciomercato, la sfida sembra spostarsi anche sugli obiettivi per la fascia destra. Signori, è derby del Sole per Molina e Dodo. Ne parlano Vincenzo D’Angelo e Andrea Pugliese sulla Gazzetta dello Sport.

Napoli-Roma, si accende la sfida per Molina

Si legge sulla Gazzetta:

“In attesa di incro­ciarsi sul campo, si stanno già fron­teg­giando nella ricerca all’esterno destro di fascia. Nahuel Molina è l’ultima ten­ta­zione in casa Napoli: Manna si è mosso, spinto da Alle­gri che già lo voleva ai tempi della Juven­tus. Ma nella chiac­chie­rata esplo­ra­tiva, il ds azzurro ha sco­perto che sull’argen­tino si è mossa ulti­ma­mente anche la Roma.“

Dal canto suo, il Napoli avrebbe un elemento per spingere il vento a suo favore: Mathías Olivera, per il quale Simeone stravede. Lo scambio è possibile, ma se ne parlerà dopo il Mondiale. Ovvio, però, che la Roma potrebbe approfittarne per fare un’offerta più alta.

Il punto su Dodo