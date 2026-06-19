Per Manna sarà l’estate della maturità

Ha avuto un ruolo nell’operazione Allegri

È l’estate di Manna. È il suo esame di maturità. A 37 anni, il ds del Napoli è al suo primo vero anno in prima linea dopo il biennio con Conte. Conte gli diede del giovane che in Italia è sinonimo di acerbo, quindi non ancora pronto. Dopo due anni, però, e un passato alla Juventus in cui ha costruito la Next Gen e cioè ha creato le uniche fonti d’entrata del club bianconero, Manna è pronto al salto di qualità. O quantomeno ad affrontare l’esame di maturità.

Ha avuto un ruolo nell’operazione Allegri. Non il ruolo che i media provano ad attribuirgli, ha deciso De Laurentiis. È stato il presidente a cambiare idea. Però Manna non ha mai nascosto la sua preferenza per il livornese. Da qui a dire che si è imposto, ci passa l’Oceano Atlantico e possiamo aggiungere anche quello Pacifico.

Ora, però, Allegri c’è. O meglio si spera che ci sarà. Ma facciamo come se ci fosse. Manna avrà un ruolo determinante. Allegri non è Conte, non fa reparto da solo. Ha bisogno di protezione. Avrebbe bisogno di protezione anche politica (ma quella, abbiamo capito, è una casella che il Napoli non riempirà mai). Almeno però gli va garantita quella all’interno della società.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“L’estate di Manna sarà piuttosto complicata, per il Napoli deve vendere prima di poter pensare agli eventuali rinforzi. Però è chiaro che il grosso del lavoro va fatto adesso, anche per non rischiare di perdere subito gli obiettivi considerati prioritari dal direttore sportivo azzurro”.

Manna è l’uomo della Next Gen Juventus

Sarà l’estate della maturità. Dovrà far quadrare i conti e dovrà mettere a disposizione dell’allenatore la miglior squadra possibile, la rosa che più si avvicina ai suoi desideri.

Al momento è impegnato su due fronti: Gila e Molina. Gila è su un binario diciamo spento, come del resto il contratto di Allegri. Per Molina deve superare la concorrenza della Roma e magari può farlo – scrive la Gazzetta – appoggiandosi a Olivera.

Ma al di là dei singoli calciatori, il nodo è che Manna deve anche provare a lasciare il segno. Così come ha fatto a Torino. Anche se i ben informati dicono che a scoprire Yildiz è stato Matteo Tognozzi. È vero. Arrivò alla Juve a parametro zero, un colpo alla Marotta. Ma c’era anche lui. E con Tognozzi e Manna arrivarono anche Soulé, Fagioli, Miretti, Iling-Junior, Huijsen. Il senso è che De Laurentiis da lui probabilmente si aspetta questo, o anche questo. È vero che il Napoli non è la Next Gen ma è anche vero che i grandi club europei investono tanto sui giovani e sui giovanissimi (e li fanno giocare).

Con l’arrivo di Allegri, Manna non ha più protezioni. Com’è giusto che sia, anche nel suo interesse.