Napoli, 15 milioni potrebbero bastare per Dodo

Con l’arrivo di Max Allegri, che oggi dovrebbe liberarsi dal Milan, è tempo di iniziare a pensare a come rinforzare la squadra e cucirle addosso il vestito che il tecnico livornese ritiene più opportuno. Ecco, uno degli obiettivi degli azzurri è quello di rinforzare le corsie: a destra c’è bisogno di forze fresche. Di Lorenzo non è più un ragazzino. Il punto è di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta.

Napoli, occhi su Dodo: le cifre

Si legge sulla Gazzetta:

“Un’offerta tra i 12 e i 15 milioni potrebbe anche bastare per acquistarlo dalla Fiorentina. E il brasiliano ha voglia di giocare la Champions. Occhio, però, che su Dodo lavora da tempo anche la Roma, che potrebbe trovare come alleata l’amicizia di lunga data tra lui e Wesley. Ma il Napoli è convinto di avere le armi giuste per convincere Dodo: non un vice di Di Lorenzo, ma un nuovo pilastro del progetto Allegri.”

Gli altri nomi sul taccuino

Ovviamente non solo Dodo. Per la Gazzetta, gli azzurri avrebbero un accordo di cinque anni con Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. Resta da fare il tutto: la richiesta di 25 milioni di euro del club è ritenuta troppo esosa, e quindi le parti sono piuttosto distanti.

C’è poi un piano C che porta il nome di Wilfried Singo, ex Torino e ora in forza al Galatasaray. I rapporti con i turchi sono buoni, considerando gli affari chiusi di recente, tra cui spicca quello di Osimhen. Vedremo alla fine su chi il Napoli si orienterà.