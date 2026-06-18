Mondiali, nessuna delle prime 5 squadre per possesso palla ha vinto all’esordio

Le percentuali dicono: Portogallo (75%), Spagna (74%), Turchia (72%), Svizzera (68%) e Uruguay (67%). In 5 hanno fatto 117 tiri e 3 gol

Mondiali, nessuna delle prime 5 squadre per possesso palla ha vinto all’esordio

Atlanta (Stati Uniti) 15/06/2026 - Mondiali di Calcio 2026 / Spagna-Capo Verde / foto Witters/Image Sport nella foto: Lamine Yamal

E dunque, dopo tanto sforzo che rimane? Ecco: un bel mucchio di niente, probabilmente. Portogallo, Spagna, Turchia, Svizzera e l’incomprensibile Uruguay: cinque squadre, possesso palla stellare, tiri a gogo e, indovinate? Esatto: zero vittorie. È proprio il riassunto dell’essere belli ma non ballare. Il campo, ancora una volta, ha dimostrato di preferire un approccio verticale.

Il paradosso del possesso palla

Nations League, Ronaldo

E volete sapere le percentuali? Prego: Portogallo (75%), Spagna (74%), Turchia (72%), Svizzera (68%) e Uruguay (67%). Numeri altisonanti. E i risultati? Il Portogallo ha sbattuto sul Congo (1-1), la Spagna 0-0 con Capo Verde, la Turchia ha preso due gol in contropiede dall’Australia, la Svizzera ha pareggiato con il Qatar 1-1 e l’Uruguay è stato fermato dall’Arabia Saudita (sempre 1-1). Su 117 tiri totali, solo 3 gol. Saranno felici i tifosi, hanno visto il tiki taka. 

Meno statistiche più fatti

Marcello Bielsa ct dell'Urugay

Dire che il calcio è semplice può sembrare una banalizzazione di quest’ultimo, ma in realtà è un concetto che racchiude in sé una sfumatura ben precisa: fare un certo tipo di gioco, va bene se porta risultati, non se ti fa sprofondare nella noia per i passaggetti orizzontali. Di quello non se ne fa niente nessuno. Alla fine di Spagna – Capo Verde si ricorderanno degli Xg della prima o della storia scritta dalla seconda?

A volte bisogna capire le necessità e le caratteristiche di una squadra, soprattutto quando incontri compagini meno qualitative che tendono a chiudersi. Meno passaggi e più palla al dribblatore o, al massimo, più verticalizzazioni verso la porta possono essere una buona vecchia ricetta.

Poi vogliamo parlare del tanto vituperato contropiede? Chiedetelo ai tifosi dell’Australia quanti gliene sono dispiaciuti dopo aver vinto così contro la Turchia.