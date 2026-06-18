Mondiali, nessuna delle prime 5 squadre per possesso palla ha vinto all’esordio
Le percentuali dicono: Portogallo (75%), Spagna (74%), Turchia (72%), Svizzera (68%) e Uruguay (67%). In 5 hanno fatto 117 tiri e 3 gol
E dunque, dopo tanto sforzo che rimane? Ecco: un bel mucchio di niente, probabilmente. Portogallo, Spagna, Turchia, Svizzera e l’incomprensibile Uruguay: cinque squadre, possesso palla stellare, tiri a gogo e, indovinate? Esatto: zero vittorie. È proprio il riassunto dell’essere belli ma non ballare. Il campo, ancora una volta, ha dimostrato di preferire un approccio verticale.