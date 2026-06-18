Mondiali, nessuna delle prime 5 squadre per possesso palla ha vinto all’esordio

E volete sapere le percentuali? Prego: Portogallo (75%), Spagna (74%), Turchia (72%), Svizzera (68%) e Uruguay (67%). Numeri altisonanti. E i risultati? Il Portogallo ha sbattuto sul Congo (1-1), la Spagna 0-0 con Capo Verde, la Turchia ha preso due gol in contropiede dall’Australia, la Svizzera ha pareggiato con il Qatar 1-1 e l’Uruguay è stato fermato dall’Arabia Saudita (sempre 1-1). Su 117 tiri totali, solo 3 gol. Saranno felici i tifosi, hanno visto il tiki taka.

Meno statistiche più fatti

Dire che il calcio è semplice può sembrare una banalizzazione di quest’ultimo, ma in realtà è un concetto che racchiude in sé una sfumatura ben precisa: fare un certo tipo di gioco, va bene se porta risultati, non se ti fa sprofondare nella noia per i passaggetti orizzontali. Di quello non se ne fa niente nessuno. Alla fine di Spagna – Capo Verde si ricorderanno degli Xg della prima o della storia scritta dalla seconda?

A volte bisogna capire le necessità e le caratteristiche di una squadra, soprattutto quando incontri compagini meno qualitative che tendono a chiudersi. Meno passaggi e più palla al dribblatore o, al massimo, più verticalizzazioni verso la porta possono essere una buona vecchia ricetta.

Poi vogliamo parlare del tanto vituperato contropiede? Chiedetelo ai tifosi dell’Australia quanti gliene sono dispiaciuti dopo aver vinto così contro la Turchia.