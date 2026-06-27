Mondiali, il Ghana spera di vincere il girone (o essere tra le migliori terze) per non perdere Partey ai sedicesimi
Se finisse secondo nel gruppo L, rischierebbe di giocare i sedicesimi in Canada, dove Partey non è stato ammesso perché accusato di stupro. Stasera il match contro la Croazia.
Non è ancora sicuro che Thomas Partey possa giocare con il Ghana i sedicesimi di finale dei Mondiali. Il calciatore, accusato di stupro e di aggressione sessuale contro quattro donne, non è stato ammesso in Canada (aveva saltato la prima partita contro il Panama), mentre negli Stati Uniti sì.
Ghana, Partey rischia di saltare i sedicesimi dei Mondiali
Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, in caso di primo posto nel girone L, il Ghana giocherebbe i sedicesimi della Coppa del Mondo negli Usa, dunque Partey dovrebbe esserci. Stessa cosa se dovesse finire tra le migliori terze.
Viceversa, un secondo posto complicherebbe la situazione, poiché la Nazionale ghanese può ritrovarsi eventualmente a giocare a Toronto, in Canada.
Il Ghana affronterà questa sera la Croazia; al momento è seconda nel girone, dietro l’Inghilterra a pari punti (4).