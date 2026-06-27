Mondiali, il Ghana spera di vincere il girone (o essere tra le migliori terze) per non perdere Partey ai sedicesimi

Se finisse secondo nel gruppo L, rischierebbe di giocare i sedicesimi in Canada, dove Partey non è stato ammesso perché accusato di stupro. Stasera il match contro la Croazia.

Mondiali, il Ghana spera di vincere il girone (o essere tra le migliori terze) per non perdere Partey ai sedicesimi

Former Arsenal Ghanaian footballer Thomas Partey arrives at Southwark Crown Court in London on September 17, 2025. The 32-year-old Ghana international has been charged with five counts of rape against two women and one count of sexual assault against a third woman. The alleged offences took place between 2021 and 2022, when he was an Arsenal player. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

Non è ancora sicuro che Thomas Partey possa giocare con il Ghana i sedicesimi di finale dei Mondiali. Il calciatore, accusato di stupro e di aggressione sessuale contro quattro donne, non è stato ammesso in Canada (aveva saltato la prima partita contro il Panama), mentre negli Stati Uniti sì.

Ghana, Partey rischia di saltare i sedicesimi dei Mondiali

Thomas Partey

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, in caso di primo posto nel girone L, il Ghana giocherebbe i sedicesimi della Coppa del Mondo negli Usa, dunque Partey dovrebbe esserci. Stessa cosa se dovesse finire tra le migliori terze.

Viceversa, un secondo posto complicherebbe la situazione, poiché la Nazionale ghanese può ritrovarsi eventualmente a giocare a Toronto, in Canada.

Il Ghana affronterà questa sera la Croazia; al momento è seconda nel girone, dietro l’Inghilterra a pari punti (4).