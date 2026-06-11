Guida ai Mondiali, Gruppo I: Mbappé, Haaland e un Senegal scomodo nel girone della morte

Il gruppo più duro del Mondiale: la Francia di Mbappé è la favorita, ma la Norvegia di Haaland e il Senegal rendono la corsa al 2° posto una guerra.

La guida ai Mondiali 2026 entra nel girone della morte. Il Gruppo I Mondiali 2026 è il più duro del torneo: Francia, Norvegia, Senegal e Iraq, con Mbappé e Haaland nello stesso raggruppamento. La corsa al secondo posto è una guerra vera. Qui non c’è una sola partita scontata. Ecco perché vale il prezzo del biglietto.

Il colpo d’occhio

Se esiste un girone della morte, è questo: nel Gruppo I dei Mondiali 2026, due delle macchine da gol più devastanti del pianeta nello stesso gruppo.

Le quattro squadre

Francia, la corazzata profonda. Norvegia, finalmente Haaland. Senegal, i Leoni della Teranga. Iraq, la sorpresa storica.

La gerarchia

Favorita la Francia. Sfidanti alla pari Norvegia e Senegal. Materasso l’Iraq.

Il duello

Norvegia-Senegal per il 2° posto: potenza scandinava contro fisicità africana.

Il campione

Mbappé ed Haaland nello stesso girone: due dei tre giocatori più costosi al mondo.

L’occhio azzurro

Nessun napoletano in campo, ma è il girone più spettacolare del torneo.

La chicca

Per Haaland è il primo Mondiale a 25 anni: la Norvegia mancava dal 1998.

Il verdetto de ilNapolista

Passano Francia e Senegal. Sorpresa amara: la Norvegia di Haaland rischia l’eliminazione al primo turno.