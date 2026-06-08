Koulibaly: “Il Senegal per me è la miglior Nazionale al mondo, sogniamo almeno i quarti di finale”

A Rmc Sport: "Sappiamo di essere capaci di grandi cose e spero che ci riusciremo. Resteremo anche con i piedi per terra, ma il nostro obiettivo sarà far sognare il popolo senegalese".

Kalidou Koulibaly disputerà il prossimo Mondiale con il Senegal, dove affronterà Francia, Norvegia e Iraq. Ha rilasciato un’intervista a Rmc Sport proprio in merito alla competizione intercontinentale, dichiarando di sognare in grande.

Koulibaly: “Vogliamo far sognare il popolo senegalese”

“Sappiamo di essere capaci di grandi cose e spero che ci riusciremo. Resteremo anche con i piedi per terra. È un Mondiale; sappiamo che sarà molto difficile, ma sappiamo anche di avere il talento, la qualità, l’umiltà e la professionalità per arrivare il più lontano possibile. Il nostro obiettivo sarà quello di far sognare il popolo senegalese. Io sogno in grande“.

Koulibaly si è sbilanciato a rivelare che per lui il Senegal è la migliore Nazionale al mondo: “Sappiamo che ci sono altre squadre e altri giocatori di livello mondiale. Sappiamo che sarà molto difficile. Il mio obiettivo è che il Senegal arrivi il più lontano possibile, e perché no, fino in fondo“.

L’ex Napoli, dopo la Coppa d’Africa, ha annunciato gli obiettivi della sua Nazionale: “Il nostro obiettivo come minimo sono i quarti di finale“.